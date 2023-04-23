民眾在莒光號點檀香煙供？ 鐵警︰最高可罰5萬元

鐵路警察局高雄分局左營分駐所副所長劉柏均表示，民眾在莒光號點檀香，:可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。（記者葛祐豪翻攝）

2023/04/23 10:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台鐵莒光號列車上，竟然有民眾點燃檀香，疑似進行煙供？對此，鐵路警察局高雄分局表示，在台鐵車廂內燃燒檀香或點祭拜之香，已違反鐵路法，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，將進一步了解。

網路社群平台《社會事新聞影音》PO出一段影片，一名旅客昨天（22日）搭乘台鐵707車次莒光號、新左營至台東車次，發現前方座位在冒煙，近看之下，一名乘客點燃檀香，疑似進行煙供，讓人傻眼。

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對此，鐵路警察局高雄分局表示，有關台鐵車廂內燃燒檀香或點祭拜之香，點火（持打火機或其他相類易燃物品）可能涉違鐵路法第68之1條，所產生的煙霧妨害其他旅客權益，根據該法條，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

鐵路警察局說，此舉也違反鐵路運送規則第4條規定及台鐵旅客運送契約第6條第10款:「旅客於車站或車廂內，未依本局公告或站、車人員提醒，有妨礙乘車與候車秩序、安全、動線等行為，經勸導未改善者。」如經列車長勸導不聽，列車長將拒絕運送並解除運送契約，如果造成危害，則可以依刑法第173條公共危險移送。

鐵路警察局表示，若乘客於車廂內抽菸，則觸犯菸害防制法，經制止不聽，也可由列車長解除運送契約。

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