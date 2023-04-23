烏來娃娃谷私人資源回收場縱火案 場主與人口角遭報復

新北市烏來區哪哮里娃娃谷路上一間私人資源回收場昨晚10時許失火。（記者鄭景議翻攝）

2023/04/23 10:34

首次上稿 09:48

更新時間 10:34

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市烏來區哪哮里娃娃谷路上一間私人資源回收場，昨日晚間10時許發生一起縱火案，46歲高姓犯嫌，因為與私人資源回收場高姓場主有嫌隙，憤而燒回收場洩憤，新店警方目前已逮捕高嫌並扣押縱火工具，依法偵辦中。

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昨晚10時許新店分局哪哮所接獲高姓場主報案，指稱高姓犯嫌在資源回收場徘徊，而且疑似準備燒東西，希望警方派員將他驅離，不料電話還沒掛斷，場主就看見回收場冒出火光，於是在電話中大喊「燒起來了」，便掛斷電話改撥打119，警方也立刻趕往現場查看。

警方到場時，回收場已經燃起熊熊大火，新北市消防局也派出43名警消9輛消防車，10時55分才將火勢撲滅，所幸無人傷亡；警方在娃娃谷路附近搜索，發現高嫌就坐在戶外椅子上，於是上前盤查，高嫌見到警方後，對員警破口大罵一連串髒話，員警依妨害公務罪將高嫌逮捕。

據了解，高嫌有公共危險、吸毒等前科，過去與場主就有不少積怨，此次疑似報復縱火，警方在高嫌身上搜出隨身攜帶的綠色防風打火機及另一藍色打火機，疑似為犯罪工具，為保全證據，警方依法扣押送驗，並將高嫌依妨害公務及公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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