為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    烏來娃娃谷私人資源回收場縱火案 場主與人口角遭報復

    新北市烏來區哪哮里娃娃谷路上一間私人資源回收場昨晚10時許失火。（記者鄭景議翻攝）

    新北市烏來區哪哮里娃娃谷路上一間私人資源回收場昨晚10時許失火。（記者鄭景議翻攝）

    2023/04/23 10:34

    首次上稿 09:48
    更新時間 10:34

    〔記者鄭景議／台北報導〕新北市烏來區哪哮里娃娃谷路上一間私人資源回收場，昨日晚間10時許發生一起縱火案，46歲高姓犯嫌，因為與私人資源回收場高姓場主有嫌隙，憤而燒回收場洩憤，新店警方目前已逮捕高嫌並扣押縱火工具，依法偵辦中。

    昨晚10時許新店分局哪哮所接獲高姓場主報案，指稱高姓犯嫌在資源回收場徘徊，而且疑似準備燒東西，希望警方派員將他驅離，不料電話還沒掛斷，場主就看見回收場冒出火光，於是在電話中大喊「燒起來了」，便掛斷電話改撥打119，警方也立刻趕往現場查看。

    警方到場時，回收場已經燃起熊熊大火，新北市消防局也派出43名警消9輛消防車，10時55分才將火勢撲滅，所幸無人傷亡；警方在娃娃谷路附近搜索，發現高嫌就坐在戶外椅子上，於是上前盤查，高嫌見到警方後，對員警破口大罵一連串髒話，員警依妨害公務罪將高嫌逮捕。

    據了解，高嫌有公共危險、吸毒等前科，過去與場主就有不少積怨，此次疑似報復縱火，警方在高嫌身上搜出隨身攜帶的綠色防風打火機及另一藍色打火機，疑似為犯罪工具，為保全證據，警方依法扣押送驗，並將高嫌依妨害公務及公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市中山區4地遭人連續縱火 警火速逮1嫌偵訊中
    2023/04/14 15:54

    北市中山區4地遭人連續縱火 警火速逮1嫌偵訊中
    恐怖女情人砸車、放火 有再犯之虞延長羈押
    2023/04/10 06:59

    恐怖女情人砸車、放火 有再犯之虞延長羈押

    京站女王節加碼送6000 再抽出國旅遊！
    畫面曝光！墨西哥移民拘留中心大火 警衛親睹火勢竟默默走開
    2023/03/29 11:43

    畫面曝光！墨西哥移民拘留中心大火 警衛親睹火勢竟默默走開
    縱火燒夫「驚世空姐」續押 可能關到殺夫案定讞直接服刑
    2023/03/21 18:03

    縱火燒夫「驚世空姐」續押 可能關到殺夫案定讞直接服刑
    前空姐燒死丈夫 死者父母質疑事先預謀「盼關到死」
    2023/03/21 16:26

    前空姐燒死丈夫 死者父母質疑事先預謀「盼關到死」
    台東男違保護令闖住處性侵前女友 被判7年10月
    2023/03/18 10:32

    台東男違保護令闖住處性侵前女友 被判7年10月
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播