台東男違保護令闖住處性侵前女友 被判7年10月

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2023/03/18 10:32

〔記者黃明堂／台東報導〕台東曾姓男子屢對同居女友施暴，遭女友聲請保護令並分手，不料，曾男強闖兩人原同居之處，潑油漆、放火，又在陽台剝光她內褲後性侵，犯下妨害性自主等數罪，被台東地方法院法官合併判刑7年10月。

判決書指出，曾男與某女之前為同居關係，去年6月某日女友要求分手後，他強闖屋內，將放置於屋內的油漆潑灑在牆壁及地板，又在2樓陽台以打火機點火燒燬自己的衣物及女友的衣架、枕頭。

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女友聲請並獲得保護令，曾男應遠離她的住處至少100公尺，但他隔天違反保護令騎機車到她門口，7月某日更敲破大門玻璃，強闖屋內，將她內褲脫下，並強拉她頭髮將其壓制在地，強制性交得逞1次。

女友證稱，去年6月間分手，馬上就把住處的鎖換掉，案發當天她在跟朋友講電話，聽到樓下有在用鐵門的聲音，然後聽到玻璃破掉的聲音，就想說一定是曾男，趕快往2樓陽台跑，然後他就追出來；她當時沒穿外褲，就在陽台外面拉扯，曾男把她的內褲扯掉，她走進去撿走手機，跟通話對象說趕快報警；後來曾男就把她的上身衣物都脫掉，以手指對她性侵。

曾男坦承進入屋內，與她發生拉扯，但否認有何放火燒東西、強制性交之犯行，辯稱是燒自己的衣服，不小心燒到她的衣架及枕頭，當時有馬上滅火；強制性交部分，是當時看見女友蹲在2樓遮雨棚那邊，怕她危險要讓她進來，但她掙扎，他沒有性侵。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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