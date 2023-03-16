台中兩男子朝診所潑紅漆 落網竟說是這原因

台中張姓男子凌晨朝太平一間診所潑紅漆，警方循線查獲依恐嚇、毀損等罪嫌送辦。（記者陳建志翻攝）

2023/03/16 16:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平中興路一家診所日前遭人潑紅色油漆，診所要營業時發現，趕緊清理並報案，警方獲報立刻調閱監視器，發現兩名男子凌晨騎機車到場潑漆，還以口罩遮住車牌，不過警方仍查獲18歲張姓男子和16歲的張姓少年涉案，張男潑漆時疑似太緊張還波到自己的腳，到案供稱因心情不，佳隨便找目標潑漆洩憤，警方訊後依恐嚇、毀損等罪嫌送辦。

太平中興路一家診所，本月5日凌晨遭人潑灑紅色油漆，包括階梯、大門都沾滿油漆，當天診所員工要上班才看到，趕緊清理乾淨，事後並報警處理。

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太平派出所獲報立刻調閱監視器，發現5日凌晨兩名男子騎機車到場後，騎車的男子下車，手拿一桶油漆朝診所潑灑，另一名男子則坐在機車上等候，潑漆的男子疑似太緊張，潑漆過程油漆還濺到自己的雙腳，成為警方追查目標。

警方發現，兩人為躲避追緝，犯案前還事先拿口罩遮住車牌，不過警方仍鍥而不捨擴大調閱監視器，終於查出是18歲張男和16歲張姓少年犯案。

診所表示並不認識兩名男子，不知道為何遭潑漆；涉案兩人則供稱，因心情不佳，半夜漫無目的四處遊晃，任意找個目標潑漆，發洩情緒，因供詞避重就輕，是否另有隱情，警方將深入追查。

出手潑漆的張姓男子，做案時疑似太緊張、瞻前顧後，不慎潑到自己的雙腳，事後還花了不少時間清潔，到案頻呼「有夠衰」，警方將兩人依恐嚇、毀損等罪及少年事件處理法、兒童及少年福利與權益保障法等移送台中地檢署偵辦。

太平分局呼籲，如有私權糾紛應詢法律正當管道解決，對於任何形式之暴力行為絕對從速從嚴究辦，依法嚴懲，以維護社會秩序。

張姓男子和張姓少年持紅漆潑診所，犯案後騎機車逃逸。（記者陳建志翻攝）

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