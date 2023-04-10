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    首頁　>　社會

    恐怖女情人砸車、放火 有再犯之虞延長羈押

    王女涉放火燒男友住處等罪，被高雄高分院裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

    王女涉放火燒男友住處等罪，被高雄高分院裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

    2023/04/10 06:59

    〔記者鮑建信／高雄報導〕王姓恐怖女情人涉嫌持木棒砸毀男友座車，兩度違反保護令，又放火燒他住處，還出言恫嚇，被依殺人未遂等4罪判刑，並羈押1年多，由於羈押期限將屆，高等法院高雄分院認為她有涉案情節重大，並有再犯之虞，延長羈押2個月。

    據了解，被告王女因與經營洗車場男友阿嘉（化名）鬧翻後，在去年1月24日及2月2日，前往他位於南高雄住處前，涉嫌持木棒砸他轎車及持黑漆潑灑，兩度違反法院核發的保護令。

    此外，同年2月19日凌晨，她前往加油站買汽油後，轉往阿嘉住處放火，所幸汽油燃燒殆盡，僅燒毀鐵捲門內懸掛衣物，沒有人傷亡。2天後，她又跑去他經營的洗車場，涉嫌出言恐嚇。

    高雄地院放火觸犯殺人未遂罪，判處王女徒刑5年半，另恐嚇罪處3月，兩度違反保護令各處2月，易科刑部分併執行刑5月，如易科罰金，以1000元折算1日。

    王女指出，被羈押1年多，罹患躁鬱症及憂鬱症，加上雙親年事已高，要求保外就醫。

    高雄高分院調查，據監所回報，王女僅須定期追蹤即可，無需保外就醫，並因涉案情節重大，有反覆實施犯罪之虞，裁定自13日起延長羈押2個月，可抗告。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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