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    首頁　>　社會

    竹北瓦斯外洩修復完成 新竹瓦斯：工地開挖地基下陷釀漏氣

    新竹縣竹北市今天下午多處傳出有瓦斯臭味，縣府消防局派員到場偵測且警戒。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣竹北市今天下午多處傳出有瓦斯臭味，縣府消防局派員到場偵測且警戒。（竹縣府消防局提供）

    2023/04/16 19:21

    首次上稿 18:41
    更新時間 19:21

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市今天下午多處傳出有瓦斯外洩事件，從西側的省道台1線一直往東到六家都有民眾報案，甚至就連跟新埔交界處都有民眾說聞到了瓦斯的臭味！縣府消防局統計已接獲至少14起這類的報案，但實際依報案地進行偵測，只偵測到興隆路2段337號的大樓處有異常、確實偵測到了瓦斯，經緊急通知新竹瓦斯公司到場緊急遮斷後，一度派員在場架好砲塔、水線待命。

    新竹瓦斯公司總經理邱世昌說，經查，是因隔壁工地開挖地基導致興隆路2段的某大樓旁地基下陷，以致造成瓦斯減壓設備漏氣，今晚6點35分都已經修復完成，消防局已先撤退，現場留有該公司包商現場持續戒護半個鐘頭。至於其他地方聞到瓦斯臭氣可能都是風向所致，去檢測一切都正常，他們會向肇事包商求償。

    縣府消防局表示，正常在空氣中不能偵測到瓦斯的臭氣，但是在前述興隆路2段處經民眾報案確實有偵測到瓦斯數值。

    事實上，消防局今天下午頻頻接獲竹北境內到處都有人聞到瓦斯味，到4點33分為止，統計總共有14件這樣的報案電話，除派員到場警戒，也同時通報新竹瓦斯公司派員到實際測量到瓦斯的地點緊急做遮斷、調查事發原因。

    新竹縣竹北市今天下午多處傳出有瓦斯臭味，縣府消防局派員到場偵測且警戒。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣竹北市今天下午多處傳出有瓦斯臭味，縣府消防局派員到場偵測且警戒。（竹縣府消防局提供）

    新竹瓦斯公司調查發現，竹北興隆路2段的瓦斯漏氣事件，是因發現處的大樓旁工地（如圖）施工釀禍。（邱世昌提供）

    新竹瓦斯公司調查發現，竹北興隆路2段的瓦斯漏氣事件，是因發現處的大樓旁工地（如圖）施工釀禍。（邱世昌提供）

    針對實際有測到瓦斯的大樓，新竹縣政府消防局已經架好砲塔、水線等待命，希望只是備而不用。（竹縣府消防局提供）

    針對實際有測到瓦斯的大樓，新竹縣政府消防局已經架好砲塔、水線等待命，希望只是備而不用。（竹縣府消防局提供）

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