蛋價回穩恐現拋售囤積潮 物價小組調查過期蛋

蛋價回穩，物價小組調查過期蛋有無流入市場。（資料照）

2023/04/15 16:11

〔記者吳政峰／台北報導〕政府從國外採購雞蛋導入國內市場後，蛋價趨於回穩，跨部會物價聯合稽查小組為了避免出現拋售囤積蛋潮，使得過期蛋流入市面，影響國人健康，4月起兩波開會，並針對兩間大型蛋商進行無預警稽查，已把資料帶回研析，若有不法，將移送權責機關處理嚴懲。

物價小組指出，政府向國外所採購雞蛋進入國內消費市場後，已使蛋價及供需趨於穩定，但為避免有不肖商人趁機囤積雞蛋、哄抬蛋價或拋售過期雞蛋，小組成員持續嚴查速罰。

請繼續往下閱讀...

本次鎖定兩家大盤商進行溯源調查，稽查廠址位於台中市、台南市等處，物價小組對於當地雞蛋產地價格波動原因，及廠商有無對內囤積、對外哄抬、拋售等，均一併進行瞭解及查察，並仔細研析，只要發現涉及任何違法情事，將迅移權責機關依法裁處，嚴懲不法。

物價小組說明，清明節及婦幼節連假過後，為密切關注因清明期間雞蛋需求效應所造成蛋價波動情形，本月6日、12日，由小組召集人、法務部常務次長林錦村邀集農業委員會、經濟部、財政部、公平交易委員會、消費者保護處等小組成員開會研議，針對連假前後蛋雞場、盤商及零售端等合理收購及銷售價格變化加以研判，並作為相關稽查指標。

另外，小組深入分析歷來檢舉專線所提供的檢舉情資，對被檢舉商家有不合理漲價或囤積情形，規劃執行時間、地點，以無預警方式實施稽查，以持續監控蛋價及供需情況，務求穩定雞蛋市場交易秩序。

物價小組呼籲，民眾凡是發現商家、廠商有囤積居奇、不合理漲價或異常拋售等情形，都可以撥打0800-007-007檢舉專線，小組均將積極溯源查明，依法究責，以護民生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法