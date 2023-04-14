為女友弄亂家讓阿嬤打掃爭執 男子開瓦斯與警對峙遭壓制

吳男扛著瓦斯桶與警方對峙，甚至扭開瓦斯，員警趁消防員噴水時壓制吳男，依公共危險罪嫌法辦。（民眾提供）

2023/04/14 18:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓男子、王姓女子為同居情侶，今天（14日）中午，因吳男抱怨家裡太髒亂，「都是阿嬤在打掃家裡」，雙方吵架時，吳男情緒激動，手中握著打火機，肩膀扛著瓦斯桶與警方對峙，甚至扭開瓦斯。員警趁消防員噴水時壓制吳男，依公共危險罪嫌法辦，在旁苦勸「不要做傻事」的王女，因吸入過量瓦斯而身體不適，送醫救治無大礙。

台中市警局第三分局健康派出所調查，29歲的吳男與22歲的王女是同居情侶，住處另有吳男的阿嬤同住，吳男今天中午抱怨說，王女沒有打掃房屋，把家裡弄得髒亂，「都是阿嬤在打掃家裡」，雙方進而起爭執。

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吳男情緒相當激動，開啟家中瓦斯桶，王女於現場試圖阻止，員警到場勸說，原反鎖家中的吳男同意下樓，他還要求說，希望警察能讓他自行開車離去，警方通報中市消防局，到場部署水線以防失火，並趕緊將吸入瓦斯而身體不舒服的王女送醫。

警方見吳男手持小型瓦斯桶及打火機，沒有罷手之意，言談間情緒仍十分激動，與警方對峙時，又開啟瓦斯開關，消防員立即朝吳男噴水，避免危及公眾安全，員警則是衝上前壓制逮捕吳男，訊後依公共安全罪移送法辦。

吳男肩膀扛著瓦斯桶，站在門口與警察對峙。（民眾提供）

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