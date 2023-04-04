烘衣機「自己開門」噴火爆炸！竟是打火機釀禍 男差10秒遇劫

西班牙一間洗衣店傳出爆炸意外！一名男子忘記衣服口袋有打火機及充電器，就將衣服丟進烘衣機，引發劇烈爆炸，整間店的玻璃全被震碎。（截取自推特）

2023/04/04 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙一間洗衣店傳出爆炸意外！一名男子忘記衣服口袋有打火機及充電器，就將衣服丟進烘衣機，導致烘衣機劇烈爆炸，將整間洗衣店玻璃全都震碎。慶幸的是，爆炸發生前10秒，一名顧客正拿著衣服從店裡離開，驚險逃過一劫。

綜合外媒報導，3月14日晚上7點38分左右，位於西班牙西北部拉科魯尼亞市（La Coruna）一間自助洗衣店發生爆炸意外。

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從監視器畫面可見，最靠近門口的烘衣機原先正在烘衣服，結果衣服突從烘衣機門口噴出，內部竄出一團火球，下一秒該台烘衣機劇烈爆炸，把整間店的玻璃全都震碎。

據消防人員證實，這起致命事故起因是，使用該台烘衣機的顧客，忘記自己的衣服口袋有打火機及充電器，就將衣服放進烘衣機，於是引發劇烈爆炸，所幸爆炸發生的前幾秒，洗衣店內的最後一名男子正拿著剛洗好的衣服離開，驚險逃過一劫，爆炸意外沒有造成任何顧客傷亡。

???? Un hombre se salva por diez segundos de una brutal explosión en una lavandería de La Coruña — ABC.es （@abc_es） April 3, 2023

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