為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    涉3度轉讓二級毒品 南港分局警備隊員起訴

    台北市政府警察局南港分局。（資料照）

    台北市政府警察局南港分局。（資料照）

    2023/04/10 16:40

    首次上15:37
    更新時間16:40（新增吸毒部分另案偵辦）

    〔記者王定傳／新北報導〕台北市政府警察局南港分局王姓警備隊隊員，涉嫌3度轉讓第二級毒品甲基安非他命給3名男子，新北地檢署認為他身為警察、從警10餘年，知法犯法，沾染毒品，且轉讓毒品，嚴重損害警察形象，今日依違反藥事法中的「轉讓禁藥罪」嫌起訴王男，請法院量處適當之刑；王男涉嫌吸毒部分，另案偵辦中。

    據了解，34歲王姓警備隊隊員是去年由大安分局調往南港分局警備隊，平日執勤時，時常精神不濟且工作出包，長期下來早被同仁懷疑，主動調查，今年2月間，南港分局偵查隊持新北地檢署及法院核發的拘票、搜索票，前往王姓警備隊隊員家中，搜到甲基安非他命1包、殘渣袋2個及吸食工具等物，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

    檢警調查，王男為求與他人見面交流，在去年11月28日、今年1月16日及2月5日，透過通訊軟體「Grindr」與「LINE」，分別與3名男子談妥，以價格200元、800元或協助其注射安非他命為代價，分別轉讓甲基安非他命0.1公克、0.15公克及0.15公克。

    王男在偵查時自白犯行，檢方則依轉讓禁藥罪嫌起訴王男，並以他身為警察、從警10餘年，知法犯法，沾染毒品，且轉讓毒品，嚴重損害警察形象，雖自白犯行有悔意，但仍不宜輕縱，請法院量處適當之刑。

    南港分局在今年2月間、案件曝光後就曾表示，王員身為執法人員，知法犯法，已不適任警察工作，將依公務人員考績法、警察人員人事條例，予以「記二大過」及「免職」處分，並追究相關人員考核監督不周責任，將秉持不掩飾、不庇縱、不護短之態度，從嚴究辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    前士官販毒6500元 二審重判10年半
    2023/04/09 22:40

    前士官販毒6500元 二審重判10年半
    藥頭租屋當毒窟被斷水電 半數熟客都超過60歲
    2023/03/31 11:20

    藥頭租屋當毒窟被斷水電 半數熟客都超過60歲

    「國民女神」指定！飲這款「金」平安！
    烘焙師傅香菸盒藏毒交易 高市刑大逮2藥頭
    2023/03/30 15:51

    烘焙師傅香菸盒藏毒交易 高市刑大逮2藥頭
    海巡截獲中國愷毒原料 可製430公斤市價4.3億
    2023/03/30 10:45

    海巡截獲中國愷毒原料 可製430公斤市價4.3億

    麗盛南京 南京西路第一排 全新成屋
    南港分局警備隊員涉毒 法院裁定收押禁見
    2023/02/15 10:55

    南港分局警備隊員涉毒 法院裁定收押禁見
    南港分局警備隊員涉毒 警方主動偵辦記2大過免職
    2023/02/14 06:09

    南港分局警備隊員涉毒 警方主動偵辦記2大過免職
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播