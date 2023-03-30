海巡截獲中國愷毒原料 可製430公斤市價4.3億

台南市長黃偉哲（右者）由海巡署查緝人員陪同檢視查獲的中國走私毒品原料。（記者王俊忠攝）

2023/03/30 10:45

首次上稿 10:16

更新時間 10:45

〔記者王俊忠／台南報導〕海巡署偵防分署台南查緝隊於去年報請高雄橋頭地檢署指揮與海巡署第六巡防區3方歷經半年多綿密監控與研析，去年11月28日在高雄茄萣外海30海浬處，查獲2艘漁船、快艇涉走私4級毒品原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」及微量3級毒品「去甲基愷他命」，總毛重622.3公斤，可製成愷他命毒品430公斤，市價高達4．3億元。

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今天上午，台南市長黃偉哲與台南市新聞處、民政局等主管到台南查緝隊慰勉查緝人員破案辛勞、並致贈加菜金。黃偉哲感謝海巡單位及時截獲這批毒品原料，免於入台戕害國人健康。

海巡署台南查緝隊於去年掌握有不法販毒集團欲從中國走私毒品來台牟利，即報請高雄檢方指揮偵辦，行動當天充分掌控涉案人員與船筏動態、習性及航行態樣，專案人員發現「長字頭」漁船及「鑫字頭」快艇併靠及搬運不明物品後，立即調派海巡船艇圍捕，經海上緊追後，於快艇上查獲毒品原料1批，共計裝有16袋及10桶不明毒品，經鑑識後確定為第4級毒品原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」及微量第3級毒品「去甲基愷他命」，毛重共達622.3公斤。

涉案收押中的漁船薛姓船長（46歲、台灣人）、快艇黃姓船長（58歲、台灣人）兩人均已被起訴；兩人疑各以80萬元與20萬元代價為幕後貨主運送這批毒品原料來台，可確定的是這指毒品原料，來源是中國地區，專案人員持續溯源追查中。

海巡署偵防分署副分署長劉峻雄指出，此次成功攔截該批毒品主要為愷他命先驅原料，而愷他命為目前國內熱門毒品，毒品原料來源為中國地區，因中國尚未將此化學物品列入管制毒品，所以不肖毒販以中國合法販售為由，指使經濟拮据、急需財源的漁民鋌而走險前往載運，倘若這批原料走私入台，預估可製成第3級毒品愷他命約430公斤，以1人次吸1公克毒品計算，可供43萬人次吸食，危害甚大。

海巡署偵防分署為貫徹政府反毒決心，結合分署與警方等單位共組專案小組，得以分工順利完成此次艱辛任務，並藉以落實行政院「新世代反毒策略2.0」溯源斷根政策，有效遏止毒品進入國內社區荼毒人心。海巡署會持續加強查緝毒品案，以追本斷源追查幕後販毒集團，民眾若有發現毒品不法情事，可撥打海巡署「118」報案專線檢舉，共同打造無毒家園。

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海巡署查緝人員追查到快艇上堆滿一袋袋愷他命毒品原料。（圖：海巡署台南查緝隊提供）

海巡署查緝人員從涉走私的快艇上起獲一袋袋愷他命毒品原料。（圖：海巡署台南查緝隊提供）

台南市長黃偉哲（中者）到海巡署台南查緝隊嘉勉專案人員查獲從中國走私來台的六二二公斤多愷他命毒品原料。（記者王俊忠攝）

台南市長黃偉哲（左者）到海巡署台南查緝隊嘉勉專案人員查獲走私來台的六二二公斤多愷他命毒品原料，並頒給加菜金。（記者王俊忠攝）

台南市長黃偉哲（左者）觀看了解海巡署查緝人員以拉曼光譜儀檢測毒品的化學成份。（記者王俊忠攝）

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