前士官販毒6500元 二審重判10年半

黃男涉販售微量毒品海洛英，被高雄高分院重判。（資料照）

2023/04/09 22:40

〔記者鮑建信／高雄報導〕士官退役黃姓6旬男子被控3個月內，涉嫌販售1級毒品海洛英5次，總價金僅6500元，販售對象只有2人，仍被高等法院高雄分院依毒品危害防制條例，重判有期徒刑10年半。

判決書指出，2021年11月30日晚上11點多，至2022年1月19日凌晨3點多，黃姓被告涉嫌販售些微海洛英予林姓男子3次，金額共5500元。另於2022年2月3日至4日，2度販售海洛英李姓男子共1000元，被警方循線查獲，依違反毒品危害防治條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦並起訴。

請繼續往下閱讀...

橋頭地院認定黃男觸犯5罪，依數罪併罰，分別判處有期徒刑7年8月、5年4月、5年6月，及2次5年3月，併執行刑10年6月，黃男認為量刑太重，上訴高雄高分院要求從輕改判。

黃男指出，犯罪時間不到3個月，販賣對象只2人，次數為5次，總金額6500元，金額數量及次數不高，對社會危害尚非重大，又坦承犯行，惡性非重，且已62歲高齡，認為地院判刑過重。

二審合議庭法官指出，毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑。又查，黃男觸犯5罪，均被地院依自白、「情堪憫恕」減刑2次，併處徒刑10年半，量刑妥適，維持原審判決，但仍可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法