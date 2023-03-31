藥頭租屋當毒窟被斷水電 半數熟客都超過60歲

高市刑大在前鎮區某透天厝破獲毒窟。（記者黃佳琳翻攝）

2023/03/31 11:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕有吸毒前科的何姓男子在前鎮區某老舊社區租下一棟透天厝，他不但把租屋處變成毒品交易所，更提供房間讓熟客買完毒可以直接留在屋裡解癮，高市刑大獲報前往查緝，除當場逮捕何嫌外，並逮捕6名毒蟲，警方發現，6名毒蟲裡有3人都已超過60歲，長期吸毒讓他們精神狀況和神色不佳，讓警方直呼真是害人不淺。

高市刑大指出，57歲何姓男子過去有吸毒前科，但他近來搖身一變，從藥腳晉升藥頭，員警獲報前往蒐證時，觀察超過4個月，發現何男在前鎮區租下一棟透天厝，房子座落老社區隱密巷弄內，原本環境優雅清靜，自從他承租後將房子做為毒品交易地點，容留買毒顧客在透天厝內吸食、施用毒品，毒蟲相招前來絡繹不絕，透天厝淪為毒窟，髒亂不堪。

請繼續往下閱讀...

警方見時機成熟，假扮客戶進入透天厝時，發現房子已多期未繳水電費遭斷水斷電數月，室內環境悶熱、髒亂不堪，何男正忙著分裝海洛因毒品，現場同時發現2名買完毒品正準備離開的顧客在場，經員警逐一搜身，當場查獲海洛因7包、安非他命2包，以及疑似販毒所得的10萬餘元。

專案人員在執行搜索的過程中，陸陸續續查獲自投羅網的毒犯，前來準備向何男購買毒品，經逐一逮捕控制，員警發現，被逮的6名毒蟲中，有3人已年過60歲，2人57歲、1人49歲，年紀最長者已65歲，他們長期吸期，造成精神狀況和神色不佳，訊後依毒品罪將何男等7人送辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法