宮廟大盜挑10億賀聖宮行竊失風被逮 犯案多起被羈押

宮廟大盜陳正文挑10億新北市賀聖宮下手失風，蘆洲警方依加重竊盜移送後被羈押，續追其餘犯行；圖為陳嫌犯案工具。（記者吳仁捷翻攝）

2023/04/05 12:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲造價、地皮超過10億的賀聖宮驚傳遭慣竊破壞，卻因噴槍、敲玻璃聲響吵醒住戶報警，警方到場時逮獲行竊失風，逃離現場的宮廟大盜陳正文，被起出整袋噴槍、鐵鎚、螺絲起子等犯案工具，陳嫌雖行竊失風，但他10年來在雙北專挑香油錢豐厚、掛滿金牌的廟宇下手，這次他挑選固若金湯的大廟下手，沒得手就被逮，因涉及他案，到案後被裁定收押，續追其餘犯行。

新北警蘆洲分局成州派出所2日3時許獲報，宵小在五股區新五路賀聖宮破壞門窗玻璃，企圖進入行竊，派遣線上警力攔查，當場將翻牆外出的竊嫌逮獲，在後背包查扣噴燈、鐵鎚、3支螺絲起子、起子、老虎鉗、小刀、手電筒等證物。

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警方查證竊嫌身分，赫見是10年來偷騙雙北宮廟，10餘起案件纏身的41歲慣竊陳正文，警方過濾監視器，發現陳嫌翻牆後，以噴燈燒烤門窗玻璃，再以鐵鎚敲破，但因玻璃是強化玻璃，難以破壞，反倒引起住戶注意及驚動廟方保全報警。

警方將陳嫌依加重竊盜罪移送新北地檢偵辦，法院裁准收押，續追陳嫌其餘犯行。

成州所長李延昱呼籲，竊取他人財物會涉及刑法竊盜罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

賀聖宮主祀玄天上帝，造價10億，位於五股洲子洋重劃區主要地段，宮主為麗寶集團董事長吳寶田妻子王美雲，王美雲家族三代在彰化虔誠供奉玄天上帝，嫁給吳寶田後，信仰未曾中斷，更屢屢協助麗寶集團度過難關，茁壯至今；吳寶田砸大錢蓋賀聖宮，也替長年信奉玄天上帝的妻子王美雲圓夢，發揚玄天上帝濟世扶弱精神。

宮廟大盜陳正文挑10億新北市賀聖宮下手失風，蘆洲警方依加重竊盜移送後被羈押，續追其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

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