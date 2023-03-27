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    賊神明前假深蹲、真行竊 警2天抓人送辦

    黃姓女賊於鳳山區天公廟神明前假深蹲、真行竊，鳳山警方2天抓人送辦，整個行竊過程監視器全都錄。（圖由議員黃捷服務處提供）

    黃姓女賊於鳳山區天公廟神明前假深蹲、真行竊，鳳山警方2天抓人送辦，整個行竊過程監視器全都錄。（圖由議員黃捷服務處提供）

    2023/03/27 16:38

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1名黃姓女慣竊涉嫌於鳳山區天公廟神明面前，大膽下手偷走攤販皮包，議員黃捷協助受害攤商報警，鳳山警方2天內揪出慣竊黃女到案，今將她依竊盜罪嫌函送法辦，黃捷今痛批囂張女賊跟天公借膽，神明面前「假深蹲、真行竊」，她將提供法律協助，幫助受害攤商討回公道，提醒民眾留意財物。

    無黨籍市議員黃捷今表示，22日接獲民眾陳情，稱有竊賊竟在鳳山區天公廟神明面前，大膽偷走攤販皮包，整個過程監視器全都錄。

    黃捷痛斥該竊賊不顧舉頭三尺有神明，竟趁鳳山區天公廟旁攤販忙碌之際，鬼鬼祟祟接近攤位上皮包，「假無意」深蹲，體感測量行竊距離，再下手偷走攤位皮包。

    黃捷說，民眾損失現金1萬7000元及身分證、健保卡、金融卡等物，她於第一時間協助民眾通報鳳山警分局，希望能協助受害攤販討回辛苦錢。

    鳳崗派出所據報展開調查，當天調閱監視器畫面，以車追人鎖定黃姓女子（47歲）涉案，並通知黃女到案說明，黃女24日晚間7時到案。

    據了解，黃女到案辯稱事發當天因服用助眠藥物，精神恍惚不清楚所做何事，皮包已丟進垃圾車，不清楚內有多少現金。

    不過警方查出黃女是慣竊，4個月內於鳳山區犯下4起竊案，警訊後今將她竊盜罪嫌函送法辦。

    黃捷痛斥竊賊光天化日下在廟前行竊，真的是跟天公借膽，她將提供法律協助，幫助受害攤商討回公道。

    黃捷也提醒民眾，該竊賊疑似為鳳山偷竊慣犯，呼籲民眾千萬留意，錢財與重要物品不要離開視線，避免努力賺來的辛苦錢不翼而飛。

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