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    慣竊連2天偷4戶得手22萬元 警不到1週逮到人

    監視器拍下劉男行竊身影。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下劉男行竊身影。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/03/26 15:40

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三重警分局近期接獲多起竊案，遭竊的住戶都住在附近，且報案時間點集中在2天內，警方於是展開調查，發現全數竊案手法相同，調閱監視器，幾乎能確定是同一人所為，仔細一查，原來是轄區內53歲劉姓慣竊，原來他又盤纏用盡重操舊業，警方在1週內即將劉男逮捕歸案。

    據了解，劉男有多起竊盜前科，可說是從年輕偷盜中年，平時沒有正當工作，只靠打零工為生，身上只要依沒錢就是行竊。

    本月中旬，劉男一如往常盤纏用盡，他經過事前勘察，深夜前往三重區仁愛街巷弄內一共3戶人家，趁屋主出門上班闖空門，偷走金飾、現金等貴重物品；隔天他又前往秀江街一處民宅，同樣趁屋主上班入室行竊，2次偷得的金飾、現金等，總價值約22萬元。

    警方連續獲報4件竊案不敢大意，調閱監視器並比對特徵，雖然劉男狡猾，騎機車逃跑時除了四處鑽小巷，還中途變裝，但警方馬上就認出了這名慣竊劉男，昨上午8時許，持拘票前往劉男位於大勇街住處逮人，順利將其逮捕，並在自強路三段巷弄內搜出劉男做案時的變裝衣物。

    劉男供稱，因為沒有工作，身上一毛錢都沒有，為了吃飯所以下手行竊，警詢後，依竊盜罪嫌，將劉男移送法辦。

    警方帶著劉男前往自強街三段，搜出他作案用的衣物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方帶著劉男前往自強街三段，搜出他作案用的衣物。（記者徐聖倫翻攝）

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