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    首頁　>　社會

    蔣萬安出席兒童樂園活動 「唐澤貴洋」又恐嚇要隨機殺人

    台北市長蔣萬安今天前往兒童新樂園出席活動。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安今天前往兒童新樂園出席活動。（記者田裕華攝）

    2023/04/04 18:15

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市長蔣萬安今天早上前往台北市立兒童新樂園出席活動，但早在蔣出發前，總統府電子信箱又接獲恐嚇慣犯「唐澤貴洋」的恐嚇信，他在信中揚言要在今天兒童節時，到兒童新樂園隨機殺人。雖然唐澤貴洋過去的恐嚇信從來「沒有成真」，但北市警對此仍不敢大意，在今天加派警力於兒童新樂園周邊進行維安。

    據了解，唐澤貴洋在昨天發送恐嚇電子信到總統府的電子信箱，他在信中聲稱，會在今天到兒童新樂園隨機殺人，還要到機場捷運台北站放炸彈。總統府方接獲後，隨即通知台北市警方。

    兒童新樂園轄區士林分局，在今天就於周邊部署相關警力，例如進行路況查報、派員警進入樂園當中四處訪查、加強警戒，但都沒有發現異狀。

    警方說，雖然此次寄送的恐嚇信件上並沒有署名，但是根據寄送者的電子郵件帳號，警方發現與恐嚇慣犯唐澤貴洋使用的相符，因此認定他又再次犯案，目前全案正交由台北市刑警大隊進一步追查。

    警方指出，唐澤貴洋是明恐嚇慣犯，他近年來多次利用網路，揚言要到台鐵、高鐵、捷運站、總統府等公家機關放炸彈或隨機殺人。刑事局就曾根據事證，輾轉查出他其實是一名來台念書的中國籍張姓男研究生，雖然他目前已經離開台灣，但檢警仍對他發布通緝。

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