清明祭祖遇乾旱！台南消防隊「以沙代水」 掃墓民眾覆土滅餘燼

歸仁消防分隊在公墓區提供沙包，讓民眾也可以覆土滅餘燼，減少水資源浪費。（民眾提供）

2023/04/04 14:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕清明連假，民眾返鄉祭祖，但台南遭逢乾旱窘境，市政府消防局第五大隊特地在公墓區提供沙包，讓焚燒金紙的民眾可以覆土滅餘燼，提升用火安全，也減少水資源浪費。

為了避免清明祭祖期間，民眾不慎引燃墓地雜草，造成擴大延燒，進而疲於奔命地救災，消防隊都會派員駐點，在附近提醒民眾用火安全，並提供水袋，以利撲滅金紙餘燼。

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不過，目前台南水情嚴峻，第五大隊歸仁分隊特地與歸仁區公所合作，在各墓區增設沙包，可以藉由覆土的方式，做為乾旱期間的緊急初期滅火，效果一樣。

消防局長李明峯說，為了讓民眾更加清楚如何保持祭祀安全，提出不任意燒雜草、不隨意丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火，以及記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾等「4不2記得」口訣，共同努力防範公墓火災發生。

第五大隊長鄭誌峰籲請民眾，清明祭祖掃墓應盡量減少使用火源，配合公所將紙錢集中焚燒，避免飛灰餘燼引燃雜草而釀災。

另外，也要注意「人離火熄」，結束掃墓時，必須確實用水澆滅，或者用沙子掩蓋金紙餘燼，確保安全。

至於消防局第四大隊南科分隊，則利用今天是兒童節的機會，前往考古館宣導，並辦理體驗活動，寓教於樂中，了解正確的用火觀念，以及相關的安全知識，迴響熱烈。

第四大隊長蔡國保指出，希望藉由活動引起大家對於清明防火的重視，也提醒掃墓時，應遵守「4不2記得」原則。

歸仁消防分隊在公墓區提供沙包，讓民眾也可以覆土滅餘燼，減少水資源浪費。（民眾提供）

南科消防分隊前往考古館宣導。（民眾提供）

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