雪上加霜！嘉義縣墓園火警頻傳 取水困難又影響交通安全

嘉義縣民雄鄉山中村公墓火警，嚴重影響到緊鄰的中山高車流。（張文榮提供）

2023/04/04 13:59

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕清明連假，嘉義縣墓園火警頻傳，由於乾旱期間取水困難，增加救援難度，加上返鄉車潮湧現，火災煙霧影響視線，危及交通安全，4月3日中午民雄鄉山中村的公墓火警更因緊鄰中山高，還造成大塞車，消防局呼籲清明掃墓要注意四不二記得，千萬「不」要任意燒雜草、「不」讓冥紙飛揚延燒等。

嘉義縣消防局統計，清明連假第二天有五件公墓火警、4月3日13件，今天至中午12點為止有7件，由於天乾物躁，公墓雜草大多乾枯，火勢一發不可收拾，加上取水不易，都增加救援的難度，再三呼籲不可以燃燒雜草，焚燒紙錢也要特別注意別讓其飛揚延燒雜草。

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其中4月3日中午12點47分獲報民雄鄉山中村發生公墓火警，嘉義縣消防局勤務指揮中心獲報立刻派遣民雄分隊水箱車馳援，民雄車組到達現場，發現為墓地上雜草大面積起火燃燒，火勢猛烈延燒迅速，且大量濃煙危急國道上車輛行駛，情況十分緊急，迅速佈線至國道邊坡上朝火點快速壓制掃射，火勢很快就獲得有效控制，將傷害降到最低。

消防局說，這次公墓火警，經訪查為疑似掃墓不慎引發火警，再次強調天氣乾燥，只要一點灰燼，就很容易就釀成大災害，務必要記得撲滅餘燼，離開墓地時別忘了仔細檢查是否有未熄滅的火源，要妥善運用水源將餘火澆熄後再離去，切勿因一時的不察、大意而造成無法挽回的後果。

嘉義縣環保局追蹤的露天燃燒熱點，仍發生雜草火警。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣公墓火警頻傳，消防人員疲於奔命。（擷取自嘉義縣消防局網站）

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