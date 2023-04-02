士官長偷吃女同袍被撤職求翻案 火辣對話一籮筐吞敗

海軍士官長偷吃被撤職打官司，被高雄高等行政法院判決駁回。（記者鮑建信攝）

2023/04/02 23:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍士官長阿嘉（化名）偷吃女同袍，「妳要弄到我虛脫」、「你害我昨天很濕」等鹹濕對話一籮筐，被左營支援指揮部下令撤職，他不服打行政官司，高雄高等行政法院認為海軍依法懲處，判決他敗訴。

據了解，2020年6月4日至2021年7月31日期間，海軍左營支援指揮部士官長阿嘉，與女同袍互傳親密、曖昧訊息及發生性關係，甚至在他阿姨家過夜，有不當男女關係等情事，經單位查屬實，召開人評會決議後，下令撤職並停止任用1年。他不服判決，向高雄高等行政法院提起上訴，要求還他公道。

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他指出，不能僅憑女同袍模糊之說詞，就認定2人有曖昧、性行為等情事，尚缺客觀事證，卻作為懲罰之事由，自有違法。又說，人評會開會時，他服務單位僅主管出席，副主管卻未到場，他請求出席的人，卻被人評會拒絕，無法說明他平日優秀表現，違反比例原則，因此要求撤銷原處分。

合議庭法官調查，據2人親密的LINE對話，諸如，「希望妳表現出來，跟我時，A片多看一點。」、「妳要弄到我虛脫喔、、妳有更SEX的內褲嗎？越少越好啊。」、「你也撩我，而且你害我昨天很濕」等語，確認有不當交往，海軍依規定懲處，並無不妥，判決他敗訴，仍可上訴。

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