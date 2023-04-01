趙嘉寶被判11年蹲4年就假釋？ 矯正署：實際在監6年2個月

矯正署說明，趙嘉寶（中）前3案已經入監執行，第4案是假釋期間判決，4罪定應執行刑11年，趙實際在監日數為6年2月，程序與一般受刑人相同。（資料照）

2023/04/01 14:22

〔記者吳政峰／台北報導〕前立委黃國昌質疑前高雄市政府新聞處機要秘書趙嘉寶涉犯瀆職等4罪，2014年被定應執行11年徒刑，2019年才到案發監，未料只蹲4年就獲准假釋，法務部「是閉著眼睛在審嗎？」對此，矯正署說明，趙嘉寶前3案已經入監執行，第4案是假釋期間判決，4罪定應執行刑11年，趙實際在監日數為6年2月，程序與一般受刑人相同。

趙嘉寶前3案分為瀆職罪與違反商業會計法，當年定應執行2年6月刑，2013年假釋出獄。假釋期間，趙家寶再因貪污案被判刑，合併前3案後，法院2014年裁定4案應執行11年徒刑。趙2019年到案，2023年3月25日再度假釋出監。

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矯正署指出，趙嘉寶因貪污等4案，分別經判刑確定，定應執行刑有期徒刑11年，其中前3案先入監執行逾1年後，依法假釋，再因第4案貪污案件依法廢止該假釋，通緝到案，再度入監執行，迄前後合計執行（含羈押、前開執行逾1年、累進處遇縮刑等）逾6年2月。

矯正署表示，趙嘉寶的有期徒刑執行逾2分之1，由監獄依照刑法第77條第1項規定，由外部的專家學者（具心理、教育、法律、犯罪、監獄學、觀護、社會工作等專門學識人士）組成的假釋審查會，依據趙嘉寶的在監表現、所犯案件犯罪所得已全部繳清等情事，詳加審核綜合考量後，認定符合刑法第77條第1項假釋要件規定，再度報請許可本次假釋。

矯正署強調，趙嘉寶的假釋程序與其他受刑人相同，均先由假釋審查委員會依法審核，再依刑法第77條第1項規定辦理，一切依法辦理，為免外界誤解，特此澄明如上，以正視聽。

黃國昌質疑，趙嘉寶因貪瀆於2014年7月遭判刑9年6月定讞；加上其所犯的另外3罪（兩起瀆職罪及違反《商業會計法》）皆有罪判決確定，2014年8月，法院裁定合併執行刑為11年。判刑定讞後，這位陳菊市府的紅人，卻遲遲未到案，2015年2月還與前法務部長邱太三同桌吃飯，拖到2015年6月，高雄地檢署才發布通緝。遭通緝後，趙嘉寶依舊過著舒服的日子，除了參加2017年的跨年晚會，還曾在2018年時飲酒作樂高調打卡，行徑囂張。

黃國昌表示，如此荒腔走版的司法醜聞直到2018年11月遭披露後，輿論沸騰，相關單位才開始動起來，在2019年4月將其緝捕歸案。沒想到，趙嘉寶竟在日前悄悄申請假釋獲准，從緝捕歸案後到假釋，總計關不到4年！請問法務部，趙嘉寶入監後不僅立刻轉到明德外役監，還能關不到刑期的1半，就不可思議的獲假釋，這是閉著眼睛在審嗎？

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