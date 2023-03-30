鎖喉挖眼搶果農車逃亡！ 逃犯涂俊煒撞安全島「卡車」畫面曝

屏東監獄逃犯涂俊煒搶走果農轎車高屏來回逃亡，恍神撞安全島掛在上面。（讀者提供）

2023/03/30 22:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東監獄竹田分監受刑人涂俊煒逃亡2天後，昨天（29日）落網的，今天接受檢察官複訊後，直接發監服刑，但被他搶走「茫駕」流竄高屏兩地的轎車遍體鱗傷。他搶走外役監農民的轎車，一度逃往高雄市岡山、橋頭、楠梓等區，最後在高速公路下撞安全島，無辜車子底盤嚴重受損。

監獄逃犯涂俊煒昨天傍晚在屏東火車站前落網，逃亡2天期間流竄高屏兩地，躲藏高雄楠梓、岡山、鳥松等地區時，至少犯下3件竊案，包括行竊1輛汽車車牌，以及偷了2輛機車當逃亡工具。涂男身上並無錢財，高雄警方還在擴大追查，他逃亡期間是否行搶加油站或加霸王油。

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高雄警方倒帶追查，涂男逃亡時有無親友違法窩藏或資助，專案小組意外發現，涂男開著搶來的轎車在高屏「茫駕」逃亡，疑似太累恍神，流竄到國1楠梓交流道旁經建路、興西路口，直接撞上安全島，轎車掛在島上動彈不得，只好棄車逃逸，他身體輕微擦挫傷，到處偷車逃亡。

警方組成專案小組，動員500人次警力調閱監視器影像分析，加上地毯式搜索，同時在高屏交界4大重要橋梁部署，終於將涂男緝捕歸案。不過，農民被搶走的轎車底盤受損嚴重，被拖吊離開安全島送修，車主將向涂男求償。

逃犯涂俊煒搶轎車逃亡，撞安全島車損嚴重，車主將求償。（讀者提供）

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