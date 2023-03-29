屏東逃犯抓到了！動員500人力調閱監視器 警2天火速逮人

涂男騎著偷來的機車在高屏四處流竄。（記者羅欣貞翻攝）

2023/03/29 22:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東看守所外役監受刑人涂俊煒前天（27日）下午於協力農場工作時脫逃，專案小組動員500人次警力調閱監視器影像分析及地毯式搜索高屏地區，在高屏交界4大重要橋梁部署警力，終於在案發後約51小時將涂男逮回。

屏東縣政府警察局局長蔡文峰今晚（29日）說明，警方3月27日受理報案，獲知屏東看守所外役監涂姓受刑人於協力農場工作時，因與其他員工發生口角爭執互毆後，搶奪受害者汽車鑰匙後駕車逃逸，屏東縣警局當日通報內政部警政署發布要案（緊急）查緝專刊，台灣屏東地方檢察署同步發布通緝令。屏東縣警局並與刑事警察局偵查第八大隊及高雄市政府警察局組成專案小組，報請屏東地檢署檢察官指揮。

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警方說，專案小組動員500人次警力調閱監視器影像分析，地毯式搜索高屏地區，甚至在高屏交界4大重要橋梁部署警力，為求在最短時間緝獲犯嫌，涂姓受刑人自搶奪受害人車輛後，為混淆警方追緝，駕車於屏東與高雄地區來回逃竄，期間竊取其他車輛及車牌企圖掩飾，甚至因逃亡途中發生自撞交通事故，下車逃逸後又連續竊盜機車逃逸，於脫逃後2天，今晚6點10分在屏東車站前的機車託運行緝獲歸案。

屏東縣警局說，屏東縣長周春米、警政署長黃明昭、法務部、屏東地檢署，均要求警方必須在最快時間內緝獲犯嫌，避免民眾恐慌，周縣長及陳檢察長對警局統籌各單位任務分工，投入最大警力，48小時不眠不休，於最短時間內緝獲人犯安定民心，第一時間即致電慰勉同仁辛勞。

涂男駕搶來的轎車在高雄楠梓自撞。（記者羅欣貞翻攝）

涂男（坐椅者）在逃逸約51小時後落網。（記者羅欣貞翻攝）

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