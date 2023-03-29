受刑人涂俊煒逃亡2天落網 托運行員工機警通報助攻

逃亡受刑人涂俊煒（左）寄車畫面。（記者羅欣貞翻攝）

2023/03/29 20:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東看守所受刑人涂俊煒前天（27日）下午進行自主監外作業時脫逃，經過2天逃亡，今天（29日）傍晚6點10分在屏東火車站前的機車託運行落網，全案有賴託運行員工機警通報，警民合作讓涂男束手就擒。

涂俊煒今天5點多到屏東火車站前的一處機車託運行，以「許俊煒」之名，把從高雄市偷來的機車託運到台中沙鹿，機車停在託運行等待貨車運送時，被就巡邏警方發現車號是失竊機車，告訴託運行機車疑有問題。

請繼續往下閱讀...

託運行謝姓員工指出，到了傍晚6點，涂姓男子突然現身託運行，問機車是否已經運走？他告訴對方，機車已經先運到2百公尺外的總公司等待託運。他心想，機車有問題、人又跑回來問車子，而且從監視器看來似乎就像是日前逃跑的受刑人，見涂男走出店門口往火車站方向走去時，立刻打電話給清晨接待涂男寄車、正在接受警方筆錄的同事，同事馬上告訴警方。

涂俊煒到總公司詢問機車託運狀況時，埋伏的警方一湧而上制服，涂男沒有反抗，坐在地上束手就擒。

初步了解，涂俊煒寄車花了1100元，清晨寄車和傍晚返回詢問車子時，褲子更換過。至於金錢從何而來？逃亡期間是否有人接應？還待進一步了解。而黑色機車已經被運往到台中，明天將再運回屏東。

逃亡受刑人涂俊煒（坐者）落網畫面。（記者羅欣貞翻攝）

逃亡受刑人涂俊煒把自己的姓改成「許」，用來寄車。（記者羅欣貞攝）

涂男寄車處。（記者羅欣貞攝）

涂男落網處。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法