為200元賭資把水電工右眼球打破 莽撞父子付出慘痛代價

一對朱姓父子涉傷害及打破侯男的右眼球重創，除了負起刑事責任，台南高分院判這對父子要連帶賠201萬多元給侯男。（資料照，記者王俊忠攝）

2023/03/29 21:29

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南都從事板模工的一對朱姓父子，朱父與年近30歲的侯姓水電工為了200元賭資起爭執，侯找一名蔡姓男子回去跟朱父理論，不料朱氏父子反各抄鐵鎚與木棍痛毆侯男，侯的右眼球慘遭朱子鐵鎚打破、送醫手術摘除，身上也有多處傷勢。最高法院依重傷害罪判朱子6年徒刑、朱父傷害罪6月徒刑確定。

台南高分院民事庭並判這對衝動的父子要連帶賠201萬多元給侯男，還可上訴。

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判決指出，2019年8月10日晚間10點半許，朱父在台南市住家前的一家宮廟旁雜貨店，為了200元賭資與侯男發生口角衝突，旁人勸阻後，兩人不歡而散。侯男離開後遇到蔡姓男子並告知此事，侯騎機車搭載蔡男返回欲找朱父理論，侯與蔡兩人各拿一支鋁棒與木棍。

蔡男一到場先拿木棍下車，被朱氏父子攔阻，朱子見狀即從住處門口的工具袋內拿出平日工作用的一支鐵鎚，上前朝侯男臉部揮擊，打中侯男的右眼睛，使侯男右眼球破裂、臉部有骨折、撕裂傷等多處傷勢。

有旁人見狀，從朱子手中搶下鐵鎚；朱父再從蔡男手中搶下木棍，與兒子一起再毆打侯男，使侯受到頭皮撕裂傷、雙膝、雙上肢、下巴等多處傷害。旁人上前勸阻並叫救護車把侯男送醫救治，因侯男右眼球被朱子打破，隔天接受眼球摘除術及植入矽膠假體手術，有一眼視能毀敗的重傷害。

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