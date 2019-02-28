為一句「看什麼」…男持棒打爆鄰居眼睛 殺人未遂判22個月

2019-02-28 22:32

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市罹有思覺失調症的穆姓男子，為了餵養在大屯山區的數十隻流浪狗，長期與鄰里間不和，2017年4月3日晚間，穆男上山餵狗途中，在復興三路310巷口遇見曾口角的陳姓男子，陳男說了句，「看什麼？」竟遭穆男持球棒攻擊頭部，陳男倒地昏迷，送醫救回左眼近瞎；士林地院日前審結，考量穆男受精神疾病影響、應接受治療，依殺人未遂罪判刑1年10月，緩刑5年，緩刑期間定期接受精神治療，監護4年，可上訴。

法官審酌，穆男持球棒朝陳男頭部揮擊的殺人行為，幸經救治陳未死亡，穆男因長期罹患思覺失調症，抗拒與人交流，執著於流浪狗的餵養，與陳男和周遭居民關係緊張，因誤認陳男對他的攻擊行為而犯罪，造成陳男重傷害，犯後未坦承犯行，雖有和解意願，但雙方金額落差大，尚未和解，考量穆男有殘障手冊，難找工作，無收入，靠父親退休金過活，量處主文之刑。

判決指出，穆男罹有思覺失調症，有幻聽、幻視、怪異行為，喜歡餵食流浪狗，與鄰居關係長期不睦，甚至有鄰居曾說要挖洞將他埋起來，他攜帶球棒防身，2017年4月案發當晚，穆男與先前曾吵架的陳姓鄰居狹路相逢，誤以為鄰居要對他攻擊，持球棒朝鄰居頭部猛揮，一棒將鄰居打昏在地

穆男犯案後離開現場，陳男送醫急救幸免於難，但腦部遭重擊，左眼視神經萎縮及癲癇等傷害，左眼僅剩光感（視力0.001），幾乎失明，達重傷害程度。

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