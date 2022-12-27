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    首頁　>　社會

    酒後亂開玩笑「小孩誰生的？」 還拿酒瓶砸破友人眼球

    江男酒後亂開玩笑還拿酒瓶砸楚男，其友人見狀出手制止。（記者王冠仁翻攝）

    江男酒後亂開玩笑還拿酒瓶砸楚男，其友人見狀出手制止。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/27 13:01

    〔記者王冠仁／台北報導〕28歲江姓男子與楚姓友人與其女友等人，在台北市一家居酒屋聚餐喝酒，江酒酣耳熱之際，居然向楚說「小孩誰生的？」楚聽聞氣得起身離席，但江認為楚還沒付酒錢，伸手拉他，兩人因此爆發推擠拉扯，混亂中江居然拿起酒瓶砸向楚臉部，導致楚右眼球破損、視力永久受損。

    北市警萬華分局今天公布此案的監視器畫面，也再次呼籲民眾，民眾飲酒應適度並避免影響他人，若發生傷人與自傷等違法脫序行為，衍生不法情事，警方必定會以強制力介入，適時管束與逮捕並依法辦理，民眾切勿以身試法。

    警方調查，江男與楚男、楚男女友等多名友人，先前一起到台北市東園街一家居酒屋聚餐喝酒，眾人酒酣耳熱後，江居然向楚與其女友亂開玩笑說「小孩誰生的？」楚聽聞後憤恨難平，但又不願造成場面難堪，於是起身就要離去。

    不過，江卻拉下楚，聲稱還沒有分攤費用，不願讓楚離開，兩人互相推擠拉扯，衝突越演越烈。雖然其他友人出手制止，但混亂中江卻拿起酒瓶朝楚臉部砸過去，導致楚痛得哀嚎；楚事後送醫救治，醫院發現他右眼球破裂，視力終身受損。

    轄區警方獲報後趕到現場，先協助將楚送醫，警方釐清來龍去脈後，也將江男依傷害罪嫌送辦。

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