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    男7個月內2度偷拍女子裙底 這下慘了

    台北捷運電扶梯。示意圖（資料照）

    台北捷運電扶梯。示意圖（資料照）

    2023/03/29 12:43

    〔記者張文川／台北報導〕在台北市一家機械材料公司擔任行政人員的男子劉家瑋，去年12月中午在台北捷運行天宮站，尾隨一名妙齡女子搭電扶梯上樓，從後方以微形攝影機偷拍她的裙底風光，因攝影機碰到被害人大腿而被當場抓包；台北地院法官認為劉男去年5月才剛在漢堡店女廁安裝針孔偷拍如廁，被判刑2月，卻又再犯，欠缺改正錯誤的能力，從重將他判處5月有期徒刑，得易科罰金15萬元。可上訴。

    判決指出，劉男去年5月3日中午12時許，在北市中山區錦州街一家美式漢堡店的女廁所內，擅自安裝針孔攝影機，無故錄影竊錄吳姓女子的非公開活動，在收取機器時被發現，他坦承犯行，但被害人拒絕和解，北院將劉男判刑2月，未上訴而定讞，劉男去年10月繳付6萬元易科罰金結案。

    不料劉男仍不改偷拍惡習，去年12月28日下午1時許，在捷運行天宮站內，見身著熱褲的被害人，又起色心，從後方尾隨她在捷運站2號出口搭乘手扶梯上樓，拿出隨身攜帶的微型攝影機，伸到對方熱褲的褲底空隙處，由下往上竊錄被害人內褲和身體隱私部位。

    但微型攝影機不慎觸碰到A女大腿，A女察覺有異，回頭發現劉男緊挨在她身後偷拍，報警處理，劉男趁機取出記憶卡隨手一扔丟棄；捷運警察到場後，先查扣劉男攝影設備，再找到掉在手扶梯旁的記憶卡。

    劉男失風被逮後坦認偷拍，北院法官認為他為滿足其個人慾望，7個月內2度偷拍女子裙下隱私部位，，顯見完全欠缺尊重他人隱私權的觀念，也缺乏改正自身錯誤犯行的能力，且被害人表明不願意與他調解，故量處5月徒刑，得易科罰金15萬元。

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