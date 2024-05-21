警分局替代役男捲入債務糾紛遭槍擊 忍痛執勤數小時

歸仁警方破獲關廟槍擊案，逮到6嫌，並查扣1支霰彈槍、2把改造手槍。（民眾提供）

2024/05/21 09:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南兩派人馬因債務糾紛，各自聚眾準備火拚，歸仁警分局余姓替代役男也捲入，當時他坐在車內，遭對方從後側開槍，子彈貫穿右肩，專案小組獲報緊急偵辦，逮捕6嫌，並查獲1把霰彈槍、改造手槍2把，全部移送法辦。

槍擊案發生於本月15日凌晨2點35分，停在關廟區南雄路1段路旁的1輛汽車，突遭3輛自小客車包夾，並遭歹徒持槍射擊4發，導致余男中彈。

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遭槍擊的余男，是今年5月6日剛撥交歸仁分局的替代役男，5月14日傍晚5時仍正常結束勤務。

余男隔天凌晨中彈，但上班時並未主動告知遭槍擊，一直忍痛到下午，被同時段服勤的員警發現精神恍惚，且似有受傷，深入詢問後才坦承。

警方將余男送醫，並成立專案小組，報請地檢署指揮偵辦，擴大調閱各路口監視器影像，隨即鎖定涉案車輛，展開追緝。16日凌晨就在台南安平區攔查到涉案車輛，並逮捕車上涉案的蔡姓、林姓2名男子。

另涉案的施姓犯嫌等4人自知難逃警方追緝，16日下午2點30分許持涉案的1把霰彈槍、2把改造手槍，以及子彈3顆主動到歸仁分局說明。

初步了解，施姓犯嫌等6人疑似債務糾紛，攜帶槍械欲找債主索討債款時，誤認停在路旁的車輛是債主所有，引發衝突，現警方仍持續溯源槍枝來源及釐清案情中。

另外，余姓替代役男已由歸仁分局依「替代役男獎懲辦法」循序陳報處理。

歸仁警方破獲關廟槍擊案，逮到6嫌，移送法辦。（民眾提供）

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