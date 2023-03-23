噁！男友機警逮偷拍狼 傻眼「老婆小孩都在旁邊」

女網友跟男友去逛夜市，碰「偷拍狼」（右圖）。（取自Dcard）

2023/03/23 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕去人擠人場所時，務必提高警覺才能保護自己！有女網友上網發文，表示她跟男友去逛夜市，卻碰到有位男子「偷拍」她的褲底，當場被抓包，令人傻眼的是，他的老婆、小孩當時都坐在一旁！

女網友21日於Dcard發文，稱她與男友上週去逛夜市，吃完滷肉飯準備離開時，發覺男友沒有想走的打算，反而一臉嚴肅，站在隔壁桌的男子後面，緊盯他的手機，接著男友把對方手機搶走，用台語飆罵「在拍什麼」，隨後報警，她才恍然大悟自己被偷拍了。

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原PO指出，男友之所以會發現，是因當她經過該男時，對方刻意把手機鏡頭朝上，然後放在大腿，男友偷偷繞到對方後面，當場逮到他正「欣賞戰利品」。原PO補充，她當天穿微A字短褲，長度到大腿快一半。

毛骨悚然的是，該男當時身旁還坐著他的老婆跟小孩！原PO說，「好險男友有發現，不然我根本不知道被偷拍，未來可能會出現更多受害者。」連絡警方後，目前以妨害秘密罪提告，並提出性騷擾申訴。

貼文一出，網友們震怒，「短褲都這麼長了也可以拍」、「有小孩還做這種糟糕的身教」、「還好男友機靈讓這噁男被抓到」，也有網友好奇他老婆的反應，原PO則說，對方說「認識他17年不知他是這種人」，除了向她道歉，也保證一定讓他面對該有的刑責。

原PO當天穿微A字短褲，長度到大腿快一半。（取自Dcard）

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