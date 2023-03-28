李國輝縱火害死9命 死者2女兒向被判刑女房東求償獲賠266萬

緬旬華僑李國輝在新北市中和區出租套房縱火害死9命，一名死者的2名女兒向女房東連秋香（見圖）求償，高院今判決連女應共賠償266萬元。（資料照）

2023/03/28 12:56

〔記者楊國文／台北報導〕緬甸華僑李國輝2017年底凌晨於新北市中和區出租公寓縱火，釀成9死5傷慘劇，從一審至更二審共4度將他判死刑，但高院更三審將李改判為無期徒刑，檢方已上訴三審，女房東連秋香已被依過失致死罪判刑1年10月確定；逃生不及的劉姓死者2名女兒指控，女房東連秋香明知該房屋被改建為41間套房，已違反建築法，仍對外出租釀災，向她共求償1426萬多元，高等法院今判決連女須賠償2女共266萬多元，可上訴。

53歲李國輝來台逾20餘年，已取得我國籍，曾有2次放火前科被判刑確定。檢方指控，李因施用安非他命而造成障礙症，2017年11月，因自認遭友人在臉書以「藍牙播放聲音」挑釁、嘲諷他，遂先2度在蘇姓同鄉的家門口放置汽油瓶以示警告，同月22日凌晨竟在租屋處引燃汽油縱火，導致好心收留他的胡男，以及8名素不相識的房客逃生無路而葬身火窟，另有5人燒燙傷。

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劉姓死者的2名女兒求償指出，連秋香購入原已改建為套房的新北市中和區興南路2段房屋，經她一再改建後，共隔成41間套房，明知違反建築法規定，如果遇到火災將導致房客逃生困難，竟仍將套房出租牟利，造成其父逃生不及，吸入過多廢氣窒息死亡，分別求償704萬7千多元、721萬3千多元。

新北地院判決連秋香有損害賠償責任，判決須分別賠償218萬7千多元、235萬3千多元，連女不服，上訴高等法院。

高院審理認定連女與劉姓死者之死亡間有因果關係，應負起損害賠償責任，經扣除犯罪被害人補償金各130萬元後，今判須賠償2女各124萬7796元、141萬3246元。

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