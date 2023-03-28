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    清大有「詐」彈！未立刻廣播疏散挨批 校方：避免造成恐慌推擠，先由警方做查證

    清華大學昨天傳出「詐」彈疑雲，校方未立刻疏散學生挨批，校方強調是為了避免疏散造成恐慌與推擠，先由警方協助地毯式清查。（記者洪美秀攝）

    清華大學昨天傳出「詐」彈疑雲，校方未立刻疏散學生挨批，校方強調是為了避免疏散造成恐慌與推擠，先由警方協助地毯式清查。（記者洪美秀攝）

    2023/03/28 11:47

    〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學昨天（27日）傳出被放置「炸彈」疑雲，經警方及校方清查，證實是「境外人士」利用網路散播的「惡作劇」，仍引起學生恐慌與不滿，有學生批校方未在第一時間告知或廣播，是置學生安全於不顧，雖事後證實虛驚一場，但校方僅發簡訊，也讓就學出現安全疑慮，網路上一片罵聲。

    對此，清大表示，學校昨天下午2點接到教育部學特司校安中心通報後，就會同新竹市警察局在校內全面清查，包括男廁所及校內主要教室大樓等進行地毯式清查，直到下午近5點完成清查，確認是網路境外人士惡作劇，才於近6點針對教職員工生所有人發出手機簡訊及信件通知，並在校方官方臉書公告。

    清大強調，會在清查後再發出簡訊，主要是避免造成學生及校內教職員恐慌，尤其在未查明狀況下就廣播，恐造成學生在疏散過程中出現推擠等情形，為避免可能的推擠意外，才會在警方與教育部的評估下先做全面清查再告知學生。

    對此，新竹市警察局也提到接獲通報後，就與校方先進行地毯式搜尋及巡邏，但都未發現異狀。依據民意信箱的網路位置研判屬境外人士所為，且與先前桃園機場及高雄機場收到的炸彈恐嚇信雷同，警方為避免引發模仿效應，已報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。

    警方表示，依郵件信箱位址、電話號碼及恐嚇內容進一步分析，與近期透過網路言論恐嚇手法針對旅遊運輸系統，以惡作劇方式意圖造成乘客恐慌的特定歹徒有一定雷同度，不排除為同一人所為。（12:06更新）

    清華大學昨天傳出「詐」彈疑雲，校方未立刻疏散學生挨批，校方強調是為了避免疏散造成恐慌與推擠，先由警方協助地毯式清查。圖為警方進入清大男廁清查情形。（記者洪美秀翻攝）

    清華大學昨天傳出「詐」彈疑雲，校方未立刻疏散學生挨批，校方強調是為了避免疏散造成恐慌與推擠，先由警方協助地毯式清查。圖為警方進入清大男廁清查情形。（記者洪美秀翻攝）

    清華大學昨天傳出「詐」彈疑雲，校方未立刻疏散學生挨批，校方強調是為了避免疏散造成恐慌與推擠，先由警方協助地毯式清查。圖為警方進入清大男廁清查情形。（記者洪美秀翻攝）（記者洪美秀攝）

    清華大學昨天傳出「詐」彈疑雲，校方未立刻疏散學生挨批，校方強調是為了避免疏散造成恐慌與推擠，先由警方協助地毯式清查。圖為警方進入清大男廁清查情形。（記者洪美秀翻攝）（記者洪美秀攝）

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