小三逼宮這下慘了 元配怒告獲賠

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2023/03/28 11:47

〔記者溫于德／台北報導〕一名元配自稱被小三逼宮，不只收到小三拍攝丈夫藥單、背影的照片，還質問她是不是離婚，元配決定向小三、丈夫求償20萬元，簡易庭審結，認定兩名被告交往已逾越分際，判應連帶賠償元配12萬元。可上訴。

2015年這對夫妻結婚，元配說，2021年小三、丈夫透過通訊軟體互傳鹹濕對話並視訊通話，還前往摩鐵偷腥；後來，有一名大頭貼是女性、臉書用戶名稱為「Kiki Chen」傳送訊息給她，表明曾與其丈夫同住。

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更讓元配無法忍受的是，「Kiki Chen」甚至傳送丈夫藥單、背影照片，並質問她是否要離婚，後經元配確認「Kiki Chen」就是小三，決定對小三、丈夫連帶求償20萬元。

丈夫、小三均否認赴摩鐵上床，拒絕賠償。丈夫進一步解釋，2021年5月至9月24日間，只透過臉書或LINE與女方聯絡，根本從未見面，遑論是男女朋友，僅同年9月25日下班後，恰逢女方一人北上會害怕，兩人才碰面，但並非整天待在一起，當下也對女方表明「妳不是我喜歡的類型」。

丈夫更強調，女方未經同意拍攝藥單、背影；後來女方返回台南住處，他便刪除女方的臉書與LINE，況且，成年人聊天聊久了就會聊到成人話題，就像遊戲般陪伴聊及聊天。

女方則說自己曾在臉書社團「廢板南韓公社」發一篇關於網路交友的勸世文，被同為被告的男子主動私訊搭訕，兩人互相加LINE後，才有更多對話，因此，才會認為男子與元配已經分居並協議離婚，男子還稱元配是「前室友」，所以誤信男子處於單身狀態。

簡易庭認為沒有證據證明兩名被告曾上床，但依兩人互傳的對話如：「我喜歡腿」、「已經全裸在床上囉」、「看一下我的醜照滅火」、「到底有多想撲倒」，以及下半身穿著內褲的照片等證據，認定兩人交往已逾越一般朋友分際，判應連帶賠償元配12萬元。

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