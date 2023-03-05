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    腥夫「慣性外遇」？ 小四將姦情推給小三被拆穿判賠

    謝姓女子和在大型企業擔任經理的蔡姓男子有染，遭其妻提告求償200萬元，但謝女辯稱LINE的對話是開玩笑，蔡男是「慣性外遇」，其外遇對象是另名黃姓女子。（情境照）

    謝姓女子和在大型企業擔任經理的蔡姓男子有染，遭其妻提告求償200萬元，但謝女辯稱LINE的對話是開玩笑，蔡男是「慣性外遇」，其外遇對象是另名黃姓女子。（情境照）

    2023/03/05 21:47

    〔記者楊國文／台北報導〕謝姓女子和在大型企業擔任經理的蔡姓男子有染，蔡妻從丈夫LINE中發現2人間有「愛妳」、「喜不喜歡我舔」等示愛情話，追問蔡男後，確定2人有姦情，對謝女提告求償200萬元，但謝女辯稱LINE的對話是開玩笑，蔡男是「慣性外遇」，其外遇對象是另名黃姓女子，但高等法院審理發現黃女已和蔡男分手，謝女說詞不實，判須賠償30萬元確定。

    蔡妻陳女指控，丈夫蔡男任職於一家大型企業擔任業務經理，因業務往來而結識經營廚具行的謝女，謝女多次對蔡男送禮獻殷勤，從2人間以LINE互傳性相關的示愛情話，如蔡男表示「愛妳」、「親親」、「喜不喜歡我舔」、「舔奶奶」，謝女回以「愛你」、「我都喜歡」等話，可證明2人間有婚外情。

    陳女也指稱，蔡男、謝女2人多次到新北市萬里、汐止等地摩鐵開房間，都可證明2人有姦情，蔡男亦坦承此事，謝女介入其婚姻，已嚴重影響她的家庭生活，提告求償200萬元。

    謝女辯稱，2人間只是一般往來的對話，「愛你」、「親親」等對話只是玩笑話，未和蔡男發生婚外情，更無性行為。謝女並稱，蔡男的婚外情對象應該是黃女，蔡男稱和她有性行為的證詞應是搞錯對象。

    高等法院依據陳女證詞等相關資料、蔡男和謝女互傳的LINE對話內容，認為黃女雖曾和蔡男發生婚外情，但2019年10月底，黃女已和陳女達成和解，自此黃女已和蔡男沒有往來，而謝女和蔡男是自2020年初才認識並交往，謝女說詞不實；從蔡男和謝女間互傳示愛對話，及蔡男證稱和謝女發生性行為等事證，認定謝女已侵害陳女的配偶權，判決須賠償30萬元確定。

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