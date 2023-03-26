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    南檢檢察長被傳辦案壓力大請辭 同仁：恰逢異動時間想多陪父親

    台南地檢署檢察長葉淑文。（資料照，台南地檢署提供）

    台南地檢署檢察長葉淑文。（資料照，台南地檢署提供）

    2023/03/26 15:43

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署檢察長葉淑文日前被傳在南檢偵辦學甲88槍擊案、正副議長賄選案後疑承受極大壓力向法務部請辭。葉淑文對此相當低調、未對外多說什麼。與葉共事的南檢同仁說，葉檢察長這3年來用心努力帶領南檢團隊辦案，沒有不敢辦的問題，是檢察長異動時間到，檢察長調動是法務部長的權責，葉尊重部長的調動決定。

    南檢同仁表示，葉淑文調任南檢首長服務已經3年，她努力帶領檢察同仁辦案，從富商翁茂鍾涉偽造文書案、學甲88槍擊案、郭再欽爐碴案、本屆議員選舉買票（南市起訴全國首件議員賄選案）、南市府前經發局長陳凱凌涉貪污案到本屆南市正、副議長涉賄選案，葉都是全力以赴帶領同仁查辦，其中多案都已偵結起訴了，哪有什麼壓力大、不敢查辦的問題。因為葉已在南檢服務、貢獻所學3年，剛好是到了異動的時間罷了！

    據指出，法務部於每年3、4月間，都會發布一批調查局、檢察首長異動名單，事前法務部高層都會徵詢各地方主管的意願供法務部長參考，如主辦此次南市正副議長賄選案、陳凱凌涉貪案的南市調查處長黃建華，今年3月初已從前南市調查處長翁維藝的手中接棒、走馬上任，外界並無質疑的聲音。

    但已擔任4年檢察首長（南檢3年加上屏檢1年）的葉淑文，因為去年喪母，盼未來有多一點時間照顧生病的父親，最近向上級反應希望在未來有機會調回二審任職，卻被媒體過度解讀、渲染報導。針對各種猜疑聲音，葉淑文始終秉持司法官的精神，用辦案的品質來證明自己清白，她不想回應外界的猜測，但呼籲各界「請給南檢辦的這些案件一些肯定，檢察官很認真，辦案從不考慮任何勢力，堅定為正義，真的值得肯定，某些報導把南檢辦的案子批評成這樣，對認真的檢察同仁並不公平。

    葉淑文強調，辦案本來就要依據證據，不是什麼時候想做什麼，或者單靠想像就去認定誰犯罪，檢察官與南檢辦案，都沒有任何特殊考量，證據到哪裡就辦到哪裡，不縱放也不會躁進。

    葉淑文出身台南女中、輔仁大學法律系、中正大學法研所碩士畢業，司法官班31期結業，歷任高雄地檢署檢察官、屏東地檢署主任檢察官、高雄地檢署主任檢察官、花蓮高分檢檢察官、高雄高分檢檢察官，檢察首長初派是屏東地檢署檢察長，前年4月調任台南地檢署，即在故鄉台南的中央及地方政府機關推動廉政平台，鼓勵、帶領檢察官積極偵辦賄選案和貪污案，並辦出具體成果。且她不參加外界應酬，擔任檢察官後盾，在最近半年因操勞過度，身體一度出現免疫系統問題，所幸經治療已獲得控制。

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