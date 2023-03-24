女護理師開車搶先左轉撞傷男騎士 瞎扯「母親非專業看護」被打臉

陳姓女護理師開車搶先左轉撞傷男騎士，高等法院認定陳女過失程度達8成，判賠償203萬多元。 （資料照）

2023/03/24 23:24

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓女護理師駕車行經桃園市一處道路搶先左轉，直行的蔡姓男機車騎士來不及煞停撞上，人車倒地，蔡被送醫住院，術後須倚賴枴杖才能行走，勞動力減損達16%，憤而求償，但陳女主張蔡男是由母親看護，並非專業看護，不應全額計算看護費用，且蔡男車禍後的平均月薪較車禍前高，故無賠償勞動力減損的責任，但高等法院認定陳女主張均無理由，判須賠償203萬多元。可上訴。

蔡男在某上市公司擔任技術員，他提告主張，陳女2016年3月9日上午7時30分，駕駛轎車經過桃園市一處路口時，應注意轉彎車讓直行車先行，卻貿然搶先左轉，以致於轎車右車頭和他騎乘的機車車頭發生碰撞，他人車倒地，受有右膝脫臼合併右側脛骨內髁移位撕裂性骨折、右膝後十字韌帶撕裂性骨折及右膝內側半月板破損，並有右膝脛骨平台骨折術後癒合不良、感染等傷害情形。

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蔡男指出，陳女有多項行車過失，包括左轉彎未打方向燈、左轉彎車未讓直行車先行、未注意車前狀況、占用來車道搶先左轉等重大過失，他出院後須倚賴枴杖才能行走，身心受創，求償醫療費用、醫療用品費用、看護費、減少勞動能力損失、修車費和精神慰撫金共322萬多元。

陳女主張，該路段限速30公里，蔡男以時速40公里行駛，已明顯超速，另依據車事故鑑定，蔡男未注意車前狀況，也車禍事故的原因之一，也有過失責任。

另外，陳女認為蔡男要求的看護費用太高，因為蔡男住院8天出院後，即能以雙管枴杖輔助行走，全天候的看護只能算8天，另外返家追蹤治療的6個月應以半日看護計算，且照顧蔡男的是母親，非專業看護，不應以專業看護的費用計算。

陳女也指稱，蔡男主張有勞動能力減損而應予賠償，但他復職後的平均月薪比車禍前高，因此不得以勞動能力減損原因要求她賠償。

高等法院指出，依據刑事判決資料，陳女在此車禍事故中，已被依過失傷害罪判刑2月確定，可易科罰金，可見她有侵權損害賠償責任。

高院認為，依診斷證明書資料，蔡男住院醫治必須專人照顧，另外骨折癒合必須約3至6個月，認定蔡男住院期間有專人全天候照顧為24天，並非陳女主張的8天；至於骨折癒合須專人以每天以半天時間看護6個月，全天看護以每天2000元、半天以1000元為合理。此外，蔡男母親基於親情，看護照顧蔡男生活起居，此親屬看護費用應認定為蔡男受有相當於看護費的損害，有權向陳女要求賠償，才符合公平原則。

至於陳女主張沒有賠償蔡男勞動力減損的必要，高院打臉認為，依據鑑定，蔡男所受勞動力減損為16%，民法第193條第1項所謂勞動力減損，應斟酌被害人職業、智能、年齡、身體和健康等各種因素，不能以一時、一地的工作收入為準，認定陳女主張無理由。另外，陳女須賠償精神慰撫金80萬元。

高院綜合認定，經審酌蔡男有超速、未注意車前狀況的過失，應負起2成過失責任，但陳女過失程度較重，多達8成，扣除蔡男已領取汽車交通事故特別補償金9萬多元，判決陳女共須賠償203萬5063元。

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