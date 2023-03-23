男開贓車拒檢南迴公路飆速撞傷2人 法官認定殺人未遂判10年

歐陽姓男子駕車飆速拒檢，在南迴公路撞到機車，造成張姓騎士當場休克，送醫救回一命。法官認定是蓄意製造車禍以利自己逃脫，構成殺人未遂。（記者黃明堂翻攝）

2023/03/23 16:48

〔記者黃明堂／台東報導〕複姓歐陽的男子去年3月間開贓車遭警鳴笛攔查不停，從南迴公路台東太麻里鄉美和村飆逃到屏東內埔鄉，全程約130公里，期間數度時速超過150公里，危險駕駛連續衝撞2部機車致2人受傷。台東地方法院法官認定蓄意製造車禍以利逃脫，構成殺人未遂，多罪併罰，合併判處有期徒刑10年。

判決書指出，歐陽姓男子於去年3月8日早上7點，駕駛未懸掛車牌轎車由北往南方向行經台9線377.7公里處時，大武分局美和派出所警員發現是失竊車輛，鳴笛示意停車受檢，歐陽男恐竊車犯行遭警查獲，接續以高速行駛、多次變換車道、跨越雙黃線逆向行駛等危險駕駛方式，以平均時速約149.6公里飆進大武市區，在窄小街道又以平均時速約77.8公里飆駛，回到南迴公路後，又以平均142.4公里的車速續往屏東方向拒檢逃逸，直到屏東縣內埔鄉才被屏東警方逮捕。

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判決書指出，歐陽男在被警駕車追捕期間，於大武市區時，明知道路非寬，高速行駛下極易撞擊其他用路人，造成他人重傷害或車輛損壞，竟為脫免警方逮捕，仍高速行駛，衝撞機車造成陳姓婦人骨折。駛回南迴公路後，又撞機車造成張姓男子一度失去生命跡象，送醫才救回一命。

法官認為，第2部被撞的機車當時在省道上緊貼外側車道右緣行駛，右前方即為加蓋山溝、邊坡擋土牆及護欄，歐陽男在得預見於該等環境情狀下，倘高速駕車予以撞擊，極易造成張男死亡，竟為製造車禍以利逃亡，駕車突往右移予以側撞，致張男新休克，經送醫救護，始幸免於難，這部分構成殺人未遂，判刑6年6月。

歐陽男於駕車撞擊第2部機車後，見警車加速行駛欲行攔阻，竟駕車輛自外側車道往左側撞、逼迫警車至對向車道，導致警車右側車身受有多處刮擦痕之損壞。

除殺人未遂，歐陽男被依妨害公眾往來安全罪處10月、重傷害未遂罪處4年、駕駛動力交通工具妨害公務執行罪處8月，應執行有期徒刑10年。

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