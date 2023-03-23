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    首頁　>　社會

    國軍槍枝疑外流 警政署長黃明昭：初步鑑定為模擬槍經改造

    針對保二總隊與桃園市警局龜山分局，昨在桃園市龜山區破獲一處地下兵工廠，發現1把長槍半成品型號疑與軍方有關，警政署長黃明昭今出面說明，經初步鑑定，判定為操作槍。（讀者提供）

    針對保二總隊與桃園市警局龜山分局，昨在桃園市龜山區破獲一處地下兵工廠，發現1把長槍半成品型號疑與軍方有關，警政署長黃明昭今出面說明，經初步鑑定，判定為操作槍。（讀者提供）

    2023/03/23 12:28

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    地下兵工廠赫見T65K2步槍 OB工作室：自家產品非軍方流出

    〔記者邱俊福／台北報導〕針對保二總隊與桃園市警局龜山分局，昨在桃園市龜山區破獲一處地下兵工廠，發現1把長槍半成品型號疑與軍方有關，警政署長黃明昭今出面說明，經初步鑑定，判定為操作槍，其餘槍枝為改造槍械，至於大批查扣的各式子彈是否由軍方流出，正由國防部逐一比對清查中。

    黃明昭表示，桃園昨天破獲地下兵工廠，查扣3把步槍，有1把被懷疑是國軍所產製的步槍，但經初步鑑定，非國軍所產製的國造步槍，槍管雖有通，但沒有擊發裝置無法擊發，因此判定為操作槍，其餘槍枝為改造槍械，至於查扣的大批子彈是否有是由軍方流出則有待國防部釐清。

    保二總隊刑大科偵分隊是在2月間執行科技偵查時，發現一名羅姓男子涉嫌改造槍械與子彈，長期跟監蒐證後，確認他藏身桃園市龜山區，報請桃園地檢署指揮偵辦，於昨天收網逮人，起獲槍枝主要組成零件一批、改造工具一批。

    警方昨天查獲的械彈中，有1把T65K2步槍上可以看到「中華民國造」，以及序號「422064」，因此被懷疑可能是國軍產製，警方與國防部編組專案小組進行調查，國防部通令各軍種依帳籍實施全面械彈清點，配合檢警釐清案情。

    今有業者PO文說明，該把步槍為其工作室的產品，非軍方流出，但是否被改造過並不知道，今天警政署長黃明昭對查獲槍彈情形進行說明。

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