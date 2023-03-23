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    警破地下兵工廠 驚見國軍槍彈 國防部：全面清點械彈

    羅姓男子持有大批國軍產製械彈。（讀者提供）

    羅姓男子持有大批國軍產製械彈。（讀者提供）

    2023/03/23 05:30

    〔記者周敏鴻、闕敬倫、吳書緯／綜合報導〕警政署保安警察第二總隊與桃園市政府警察局龜山分局，昨在桃園市龜山區破獲一處地下兵工廠，逮捕羅姓男子，查扣大批槍彈、主要零件與改造工具。大批槍彈中驚見國軍產製槍械，包括T65K2步槍一把及多箱子彈；檢警指出，國防部已通令各軍種全面進行械彈清點，警方與國防部已編成專案小組，追查羅男犯行並查明械彈的來源，釐清是否有軍火外流情形。

    1把步槍多箱子彈 初判國軍產製

    警方說，六十一歲的羅男並無幫派註記，正在調查他是否與黑幫成員過從甚密；保二總隊刑大科偵分隊二月間執行科技偵查時，發現羅男涉嫌改造槍械與子彈，長期跟監蒐證後，確認他藏身桃園市龜山區，報請桃園地檢署指揮偵辦，於昨天收網逮人，起獲槍枝主要組成零件一批、改造工具一批。

    據了解，警方查獲的械彈中，有大批國軍產製械彈及數箱子彈，其中T65K2步槍上，還能看到「中華民國造」，以及序號「422064」，其他械彈箱外則寫著械彈名稱，檢警初判這些械彈極可能是國軍產製。

    羅男藏身處有大批槍彈 追查來源

    警方查獲疑似國軍流出槍械，且海軍陸戰隊日前遺失點四五手槍尚未尋獲；對此，國防部昨表示，已編組專案小組進行調查，並通令各軍種依帳籍實施全面械彈清點，配合檢警釐清案情。

    國防部強調，國軍近年已建立嚴密械彈爆材管理機制，綿密定期、不定期清點等措施。本案將全力配合調查，若確屬國軍械彈則依法究辦，檢討相關違失責任、以儆傚尤；並加強械彈清點、領用與繳回管制作業，防杜軍品外流。

    警方逮捕羅姓男子，查扣國軍產製槍械，包括T65K2步槍一把。（讀者提供）

    警方逮捕羅姓男子，查扣國軍產製槍械，包括T65K2步槍一把。（讀者提供）

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