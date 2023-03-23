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    首頁　>　社會

    地下兵工廠赫見T65K2步槍 OB工作室：自家產品非軍方流出

    臉書粉專「OB設計工作室」版主魏先生說，警方查獲羅姓男子持有的T65K2步槍，是他製造的操作槍。（圖由讀者提供）

    臉書粉專「OB設計工作室」版主魏先生說，警方查獲羅姓男子持有的T65K2步槍，是他製造的操作槍。（圖由讀者提供）

    2023/03/23 11:35

    不知道是否被改造過

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕警政署保安警察第2總隊與桃園市政府警察局龜山分局，22日查獲羅姓男子持有大批械彈，其中包括1把T65K2步槍，臉書粉專「OB設計工作室」PO文說明，該把T65K2步槍，是工作室的產品、非軍方流出，版主魏先生補充，槍枝設計時刻意留下「中華民國製」字樣旁圓形突起等差異，所以他看到照片，一眼就認出是自家產品，但是否被改造過，他不知道。

    魏先生說，被查獲的T65K2步槍，是他2019年賣出，因序號為「422064」的步槍，他只曾製造2把，1把因買家以受訓時的槍枝編號要求客製化，另1把是他刻錯號碼後，賣給其他買家，但被查獲的是哪1把，他並不知道。

    其他彈械與工作室無關

    「至於警方查獲的其他彈械與我無關！」魏先生說，為了推廣全民國防，他於2019年前曾製作200多把T65K2步槍，其中20把是操作槍，可仿真填充子彈但不能擊發，其餘是瓦斯槍，每把槍都刻意留下與國軍產製械彈的差異，包括彈匣扣圓形突起上方「中華民國製」字樣旁圓形突起，槍托與槍身結合部位與制式槍不同，且他製造時預留的槍管非常小，火控機構也與真槍不同。

    2020年槍砲彈藥刀械管制條例修法後，持有模擬槍、操作槍都列管，持有須報備，魏先生說，修法後，他已不再製造模擬槍或操作槍，目前只製作氣動式玩具槍。

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