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    普發6000明起登記 新北警籲仔細辨明官網防詐

    新北市刑大列出民眾領6000時必須注意的事項。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市刑大列出民眾領6000時必須注意的事項。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/03/21 19:18

    〔記者徐聖倫／新北報導〕行政院頒布普發6000元的惠民政策將於明日上午8時開跑，民眾有5種方式能夠領取，新北市刑警大隊特提出「登記入帳」最易遭詐騙集團利用，為免民眾遭騙，刑大除了在各大社群媒體不斷宣導，也將最壞情況列入考量，若民眾真不幸被騙，警方也預想了一整套計畫，讓案件偵辦能夠最快速、最順利。

    新北市刑大表示，普發6000元領取方式有「直接入帳」、「造冊發放」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」，其中又以「登記入帳」最容易出現問題，依據經驗，詐團會利用亂槍打鳥方式大量發送簡訊、電子郵件等假訊息，再以假冒相似之連結誘騙被害人點擊，假的普發6000網站，使被害人信以為真輸入個資，讓被害人在不知情中變成人頭戶。

    新北市刑大提醒，本次普發現金正確官網為「https://6000.gov.tw」，並注意6000是數字「0」，不是英文字母「o」，且政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，另外在gov前面一定是「.」不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com。

    新北市刑大呼籲各位民眾，利用「登記入帳」方式領取時，於點擊網站前一定要再三注意網址的正確性，來源不明連結絕對不要點，如遇可疑網站或訊息，應立即撥打165反詐騙專線，避免在開心領錢之前，就先遭詐騙集團盜騙個資。

    新北市刑大指出，政府不會用簡訊、電郵通知民眾登錄或領錢。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市刑大指出，政府不會用簡訊、電郵通知民眾登錄或領錢。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市刑大列出詐團的手法。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市刑大列出詐團的手法。（記者徐聖倫翻攝）

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