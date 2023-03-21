基警破獲天九牌賭場丟9萬賭資 竟是脫逃賭客偷溜回A走

基隆市警局督察科靖紀小組去年10月19日凌晨在基隆市調和街破獲天九牌賭場，逮到余姓等20名賭客後，扣得賭資15萬2776元、天九牌賭具與監視器。（記者林嘉東翻攝）

2023/03/21 17:46

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局督察科靖紀小組去年掃蕩天九牌流動賭場時，有一筆用橡皮筋捆住的9萬元賭資不翼而飛，引發賭客質疑被警方「暗槓」走，案經警方報請檢察官指揮偵辦，原來是被另一名未落網的陳姓賭客返回賭場時A走；基隆地檢署今天偵結，將陳姓賭客依侵占罪嫌起訴。

基隆市警局督察科靖紀小組接獲情資，中正區調和街一處神壇2樓鐵皮加蓋違章建築內，出入分子複雜，經常通宵達旦，擾人清夢。案經靖紀小組調查多日，從門口有多支監視器研判2樓鐵皮屋內為流動職業賭場，去年10月19日凌晨2時許，會同警二分局偵查隊前往搜索；警方破門而入時，賭客一哄而散。

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警方控制住現場余姓等20名賭客後，查扣賭資15萬2776元，並在賭桌外搜出一筆用橡皮筋捆住的9萬元現金；警方詢問在場賭客：「這9萬多元是誰的？」在場賭客均搖頭否認，警方遂將10餘名賭客帶回偵辦。

不過隔天，有賭客透過民意代表放話，指這筆9萬不是在賭桌上查獲，不應列為賭資，不該被扣走，還質疑被警方A走了。

警方因此清查扣回的賭資發現，果然少了這筆9萬元。警方發動內部清查，確定不是同仁監守自盜，經調閱賭場監視器後發現，警方攻堅時，只逮到10多名賭客，另有8名賭客趁隙脫逃，並在警方走後2小時二度返回賭場。

警方為追查9萬元流向，找回陳姓等8名賭客逐一調查；蘇姓賭場負責人妻子供出，她當天二度返回賭場時，在1樓神壇遇到陳姓男子，陳男突然塞了2萬6000元給她，還說是在打掃2樓賭場時撿到的。

陳到案後，無法交代為何給蘇妻2萬6000元，以及2萬6000的金流，只好坦稱，他凌晨4點返回2樓賭場後發現桌上留有一綑，警察未扣走的9萬元，即將9萬元放進口袋內，隨後到1樓廁所清洗剛剛跌倒摔傷的傷口後，遇到蘇妻，一時心虛，才隨便抓了一把現金給蘇妻。

檢方今日偵結將陳男子依侵占罪嫌起訴；蘇姓、林姓等人經營天九牌職業賭場部分，則由警方另依賭博罪嫌移送偵辦。

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