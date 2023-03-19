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    百家樂賭場藏身大樓地下室 北市警凌晨攻堅、賭客聞聲竄逃

    北市警方破獲藏身大樓地下室的百家樂賭場。（記者姚岳宏翻攝）

    北市警方破獲藏身大樓地下室的百家樂賭場。（記者姚岳宏翻攝）

    2023/03/19 12:19

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市警局昨凌晨破獲松山區塔悠路一間百家樂職業賭場，逮現場負責人、荷官、賭客等16人，起出近千萬元籌碼及20餘萬元現金，雖然賭場現場由52歲沈姓女子負責，但警方懷疑背後為竹聯幫仁堂圍事，可能還有對市府有影響力人士涉入其中，正由督察室及松山警分局深入追查。

    台北市警局日前接獲情資，疑有幫派分子在松山地區經營百家樂職業賭場，局長張榮興非常重視，責由督察室及轄區松山分局共同積極偵辦。

    警方連日蒐證，昨凌晨2時許，持台北地院核發搜索票，前往在松山區塔悠路地下室查獲百家樂職業賭場，現場查獲賭場負責人沈女、櫃檯人員1名、荷官2名及工作人員1名，賭客11名，合計16名，查扣抽頭籌碼8萬元、賭客現金14萬3500元、賭客籌碼61萬9100元、賭桌籌碼890萬9700元、預備籌碼5353萬6500元等證物。

    警方指出，該處所隱身大樓地下室，原先是經營餐酒館，後被人承租開設博弈發展協會，今年一月，再被沈女承租開設百家樂賭場，但並非每天開設，警方多次跟監才確認營業時間衝入逮人，警詢後依賭博罪將負責人及員工移送台北地檢署偵辦；賭客另依社會秩序維護法裁罰。

    市警局表示，日前幫派組合藉辦餐會壯大聲勢，引發社會譁然，本案據情資顯示松山區百家樂職業賭場有在地幫派依附並圍事，且據聞幕後在海外亦有相關投資賭場事業，警方強調將持續溯源清查不法，針對轄內幫派成員投資、經營、賴以維生行業與依附處所，徹底瓦解犯罪結構，貫徹「刨根溯源、斬斷金流」執法立場。

    警方搜出千萬元籌碼及20多萬元現金。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出千萬元籌碼及20多萬元現金。（記者姚岳宏翻攝）

    警方逮現場負責人沈女及荷官員工。（記者姚岳宏翻攝）

    警方逮現場負責人沈女及荷官員工。（記者姚岳宏翻攝）

    警方破門攻堅。（記者姚岳宏翻攝）

    警方破門攻堅。（記者姚岳宏翻攝）

    該處所前身是餐酒館。（記者姚岳宏翻攝）

    該處所前身是餐酒館。（記者姚岳宏翻攝）

    賭場裝設大批監視器。（記者姚岳宏翻攝）

    賭場裝設大批監視器。（記者姚岳宏翻攝）

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