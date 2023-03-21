男不滿友人欠錢不還亮刀警告劃傷 警3小時逮人送辦

陳男不滿友人欠錢不還，亮刀警告劃傷友人被送辦。（讀者提供）

2023/03/21 16:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市陳姓男子不滿陳姓友人欠1萬多元，2個多月不還，今約對方於鳳山區光華東路要錢，2人一言不合，陳男火大亮刀警告，過程中劃傷友人左前臂，鳳山警方協助送醫，並於3小時內逮獲陳男移送法辦。

24歲陳姓男子不滿27歲陳姓友人積欠1萬多元，迄今2個多月仍未還錢，今天上午7時約出陳姓友人碰面，要求還錢，但對方表示沒錢可還，讓陳男很火大。

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雙方一言不合，陳男突亮出預藏折疊刀，警告對方還錢，陳姓友人嚇壞，推開陳男，過程中陳姓友人左手前臂被劃傷10公分，陳男發現對方受傷，連忙逃離現場。

負傷的陳姓友人駕車離去，途經國泰路一段台糖花市附近，不慎自撞路邊鐵皮，警方據報到場通知救護車，將陳男送醫治療，所幸沒有生命危險。

警方發現他身負刀傷，通知鑑識小組採證，並由偵查隊偵辦，警方擴大調閱沿線監視器畫面，鎖定陳姓男子涉嫌持刀傷人。警方於今天上午10時，在鳳山區民宅內逮捕正在睡覺的陳男，並查扣作案用摺疊刀，將他帶回警局偵辦。

警方調查，陳男到案否認持刀砍人，供稱要求陳姓友人歸還1萬多元，沒想到對方不還錢，態度還十分囂張，他一時氣憤難平，才會亮刀警告對方，過程中不慎劃傷陳男。

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