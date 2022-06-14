屏東挖眼案判5年 凶嫌父落寞騎腳踏車身影曝

楊父落寞身影。（記者羅欣貞攝）

2022/06/14 15:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年9月發生在屏東縣高樹鄉超商潘姓女店員遭挖眼及早餐店范姓婦人被持刀砍傷案，涉案的凶嫌楊男患有思覺失調症，且是列管的精神病患者，被羈押至今，屏東地方法院今天（14日）上午依重傷害等罪判處他有期徒刑5年。

消息傳回屏東縣高樹鄉新南村，村民紛紛表示「5年，輕了一點啦！」，還說楊男一家現在只剩80多歲的老父住在村裡，如果楊男放回村裡，「沒人管得住他吧？」，希望之後就算他出獄，最好也留在醫院治療比較好，不要回到村子裡了！」。

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高樹鄉新南村長張吉源表示，楊父最近還騎機車不小心騎去台南善化，由警方通報才由家屬帶回來，也曾經騎到屏縣竹田鄉去；楊男的父母過去和村民雖沒有什麼互動，但案發之後，似乎更疏離，楊父平常好像也不太洗澡，去村裡的廟埕坐時，本來坐著的村民們可能聞到味道就一哄而散，以前楊父不會這樣，可能多少受到挖眼案的打擊。

張吉源表示，楊男一家有5個兄弟姊妹，母親被送去養老院，如果回來，只有1個老父親，老父無法照顧他，如果他回來會怎麼樣也不知道，發作起來不定時，看是否能5年後再去機構裡治療這樣比較理想。至於潘女，聽說復原得不錯，但現在也沒有住在村子裡了。

記者採訪村長時，巧見楊父騎著腳踏車的身影，背影顯得相當孤獨落寞。

至於被害人潘女服務過的超商，在村裡持續營運中，村民說生意向來不錯；店員表示，潘女還沒有回來上班，會不會再回來或其他的事並不清楚；不過店員也說，現在如果有客人進店沒戴口罩，是不敢提醒對方，因為還是有「陰影」。

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高樹鄉新南村長張吉源說，挖眼案發生至今，村民餘悸猶存。（記者羅欣貞攝）

事發時的超商在村裡生意不錯。（記者羅欣貞攝）

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