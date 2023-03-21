重光開發案契約糾紛落幕 澎湖縣政府展開後續開發計畫

媽祖神像位在重光開發案，澎湖縣政府已完成三方協商取回地上權。（記者劉禹慶攝）

2023/03/21 12:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕重光開發案因契約糾紛爭訟近3年半，澎湖縣政府與禾群營造股份有限公司及春源鋼鐵工業股份有限公司在台灣高等法院高雄分院調解成立，三方同意縣府400萬元給付春源公司、300萬元給付禾群公司，禾群及春源塗銷地上物查封及預為抵押權，縣府取回地上物及地上權等權利。

重光開發案自2015年1月30日簽約後，因投資方樺澎開發股份有限公司重大違約，經縣府2019年10月25日終止契約，並經向中華民國仲裁協會提請仲裁於2021年1月29日獲判結果，澎湖縣政府取得債權1億6千餘萬元及塗銷地上權、農育權，基地已興建地上物應移轉縣府，於2021年9月10日取得澎湖地方法院民事裁定得為強制執行。

請繼續往下閱讀...

但因重光案於2018年遭投資方樺澎公司承攬人禾群營造公司依民法設定預為抵押權登記，後經士林地方法院支付命令，部分債權讓與春源鋼鐵公司；2021年3月30日澎地院進行查封登記並強制執行，縣府除於2021年4月14日、2021年5月21日向澎地院聲明異議，2021年6月15日並向澎地院提第三人異議之訴，2022年7月12日宣判縣府敗訴，縣府於2022年7月28日向高等法院高雄分院提起上訴。

由於考量全案訴訟法律仍有爭點，訴訟期冗長且基地受牽制無法整體利用規劃，基於平訟止息及風險管控角度試行調解，經三次調解，終於2023年3月10日完成三方調解成立。待完成地上權及地上物權利取回後，基地及地上物將配合公共建設發展整體政策推動活化利用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法