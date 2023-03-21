狙殺天道盟濟公會大哥 槍手判刑17年10月定讞

天道盟濟公會八里分會長「八哥」林文章（左）前年4月被天道盟天鳴會會長李宗漢僱槍手狙殺奪命。（資料照，記者吳仁捷翻攝自臉書）

2023/03/21 11:39

〔記者張文川／台北報導〕天道盟濟公會八里分會長「八哥」林文章前年4月因土方清運利益糾葛引來殺機，天道盟天鳴會會長李宗漢以500萬元代價僱請槍手蔡易昇開槍，狙殺林文章2槍奪命，去年高等法院二審依殺人、槍砲等罪將槍手蔡易昇判處17年10月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

蔡易昇行凶後隨即至警局投案，但未抖出幕後指使人。檢警事後追查金流，發現藏鏡人竟是有意介入插旗土方清運的同幫大哥、天鳴會會長李宗漢教唆蔡殺人，另行起訴，一審、二審皆判李宗漢15年6月徒刑，已上訴三審。

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檢警調查，林文章疑因八里土方清運龐大利益，與硬來插旗的李宗漢結怨，李宗漢唆使心腹找來槍手蔡易昇，談妥以200萬元教唆蔡狙殺林，若造成林身亡，李宗漢會加碼至500萬元。

2021年4月12日下午2時許，蔡易昇埋伏在林文章住家附近，見林現身立刻朝其胸部連開2槍，林當場身亡。

44歲蔡易昇承認對林文章開槍，卻辯稱第一槍是打腳，然後林想搶他的槍，他才再開第2槍，第2槍是朝肩膀，並非瞄準胸口，無殺人犯意。

一審士林地院不採信，依殺人、槍砲罪將蔡判處19年徒刑，二審改判17年10月；最高法院日前認定二審判決無誤，駁回檢、辯上訴定讞，李宗漢上訴案則另行審理中。

檢警追查幕後主使人也花了一番工夫，發現案發後4個月，蔡易昇胞妹和李宗漢前年8月在淡水區寺廟碰面，李允諾付500萬元，並現場交付50萬元現金，隔月李再面交120萬元給蔡妹，檢警接獲線報，前年12月搜索2人破案。

李到案後推給幕後另有一人「戴戴」唆使他買凶，但交代不出其真實身分。

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