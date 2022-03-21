天道盟大哥買凶殺大哥 士檢依教唆殺人罪起訴

60歲天道盟濟公會八里分會會長林文章（見圖）遭槍擊身亡案，士檢發現是同室操戈，天道盟天鳴會會長李宗漢以500萬元買凶，要槍手蔡易昇殺人，依教唆殺人罪嫌起訴李，另依幫助殺人罪嫌起訴李的心腹魏義騰。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

2022/03/21 22:24

〔記者溫于德／台北報導〕綽號「阿八」的60歲天道盟濟公會八里分會會長林文章遭槍擊身亡案，檢警發現是同室操戈，天道盟天鳴會會長李宗漢要心腹魏義騰找來槍手蔡易昇殺人，林一旦身亡可獲500萬元，士林地檢署偵結，依唆使殺人等罪嫌起訴李、魏2男，蔡男胞妹則被依洗錢罪嫌起訴。

起訴指，林文章與「戴戴」有糾紛，「戴戴」找來李宗漢尋找槍手尋仇，去年2月17日下午1時許，不知情的魏義騰安排李男與蔡易昇碰面後，雙方達成協議，同意200萬元對林開槍，一旦林死亡便加碼給到500萬元。

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同年4月12日下午時許，蔡易昇埋伏在林文章住家附近，見林現身立刻朝其胸部連開2槍，林當場身亡，蔡則奔跑至附近警局投案，事後被依殺人罪嫌起訴，現由士林地院審理中。

至於幕後的「戴戴」則出錢委託黃姓律師為蔡易昇辯護，同時墊付蔡在看守所花費，平時則由暱稱「大支」之人與黃律師聯絡。

檢方發現，案發4個月後，蔡易昇的胞妹蔡女與李宗漢相約新北市淡水某寺廟碰面，李男承諾支付500萬元，當天先交付50萬元，其餘尾款分期交付；去年9月，蔡女、李男在淡水水灣餐廳交付120萬元，隔月碰面時，李男對蔡女說「好像被警方鎖定」，當天也僅交付3萬元，接著相約同年12月在新店碧潭風景區碰面，但2人當月就被檢警搜索。

警方另對蔡易昇測謊，發現是李宗漢找他殺人，李宗漢到案後供稱「戴戴」透過他找槍手狙擊林文章，他因此挑選與八里較無地緣關係且急著用錢的蔡作案。

檢方認為，李宗漢涉嫌教唆殺人罪、洗錢罪；魏義騰涉犯幫助殺人罪嫌，但魏供出殺人案件重要事項，故起訴同時建請士院給予減刑；至於蔡女因與殺人案無關，加上蔡女認罪也願意繳回已經使用的74萬多元，建請士院給予緩刑；黃姓律師因單純接受委任，給予不起訴處分。

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