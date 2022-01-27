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    槍殺角頭林文章槍手已起訴 士檢再追出藏鏡人聲押禁見獲准

    士檢發現，李姓藏鏡人疑因土方運棄承攬工程與林文章（左1）發生嫌隙，買兇殺人，本週一拘提李嫌到案並聲押禁見獲准。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

    士檢發現，李姓藏鏡人疑因土方運棄承攬工程與林文章（左1）發生嫌隙，買兇殺人，本週一拘提李嫌到案並聲押禁見獲准。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

    2022/01/27 12:28

    〔記者溫于德／台北報導〕42歲槍手蔡易昇去年4月間槍殺綽號「八哥」、「阿八仔」的60歲天道盟濟公會角頭林文章，蔡被依殺人罪嫌起訴後，士林地檢署發現幕後藏鏡人李嫌疑因土方運棄承攬工程與林發生嫌隙，才花500萬元買凶殺人，本週一指揮員警前往拘提，並依刑法教唆殺人、殺人等重罪聲押禁見獲准。

    去年4月12日下午2時許，林文章在新北市八里區華峰一街自家開發公司車庫前，遭水電工蔡易昇伏擊，身中2槍傷重不治；蔡開槍後不到10分鐘投案。

    士檢調查，林文章親戚從未見過蔡易昇，且依蔡歷來前科公共危險、傷害、竊盜、詐欺等，無法看出2人有何交集，故先依殺人罪將蔡起訴，並將蔡的手機送交鑑識還原紀錄，查清幕後有無藏鏡人。

    士檢果然有重大發現，懷疑李嫌疑因土方運棄承攬工程與林文章發生嫌隙，竟買兇殺人，透過魏嫌協助安排與蔡易昇會面，答應以500萬元買兇，蔡男依約現身槍殺林男，並隨即前往蘆洲分局八里分駐所投案。

    士檢本週一指揮新北市政府警察局刑事警察大隊、蘆洲分局及內政部警政署刑事警察局偵查第一大隊，持法院核發的搜索票，前往新北市淡水區等4處搜索，查扣手機、現金、本票等相關證據，並拘提李、魏2名嫌犯。

    士檢訊後認定2嫌涉犯教唆殺人、殺人等重罪，且有逃亡之虞，並有勾串滅證的可能，向法院聲押禁見獲准。

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