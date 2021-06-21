獨家》天道盟分會長林文章遭狙殺23日舉辦家祭 警方嚴防黑幫滋事

天道盟濟公會八里分會長林文章遭狙殺身亡，家屬訂於23日為他舉辦家祭，警方嚴陣以待。（翻攝自臉書）

2021/06/21 10:51

〔記者吳仁捷、鄭景議／新北報導〕天道盟濟公會八里分會長林文章（綽號阿八）上月遭伏擊身亡，家屬將於本月23日上午11點，在新北市八里大道及中華路二段會場舉辦家祭，待疫情減緩後，擇日在板橋殯儀館舉辦告別追思會。

61歲林文章5月12日下午2時許在八里區自家開發公司車庫前，遭42歲水電工槍手蔡易昇持改造手槍，朝右肩、後背連開三槍，送醫後急救仍傷重不治。

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蔡嫌犯案後隨即帶槍跑到附近八里警分駐所投案，供稱「曾遭死者毆打辱罵，挾怨報復開槍」。警方對於蔡嫌供詞持保留態度，並追查是否有涉嫌叫唆殺人的幕後「藏鏡人」或共犯。

案發初始，外界對於犯案動機多所揣測，一說是各幫派間爭奪台北港利益「擦槍走火」鬧出人命；另有傳言可能是賭博糾紛或天道盟與外省掛幫派恩怨。也有治安單位根據槍手蔡易昇犯案前幾天，與某幫派份子過從甚密的線索，而將該幫派分會幹部列為清查對象。

檢警逐步清查後近日情資逆轉，懷疑槍擊命案與天道盟內部同室操戈的可能性大增，與林文章親近的小輩，雖亟欲替大哥報仇，礙於警方強力約制，仇家刻意避風頭，及告別式未圓滿等因素，暫時按兵不動。

據了解，林文章的告別式，原本訂5月22日舉行，訃聞也發出。警方為防範黑幫藉告別式滋事，或向仇家展示實力，新北警規劃500名警力預處、分區指揮。不料，雙北疫情大爆發，林文章的女兒透過臉書公告，因疫情升溫，家屬配合政府防疫，公祭順延。

如今確定6月23日舉辦家祭，日後再舉辦追思會。警方將重新編排規劃預處勤務，並強調，雖尊重喪家及死者為大，但仍持續關注，絕不容許黑幫藉此滋事。

天道盟濟公會八里分會長林文章遭狙殺身亡，家屬訂於23日為他舉辦家祭，警方嚴陣以待。（翻攝自臉書）

天道盟濟公會八里分會長林文章遭狙殺身亡，家屬訂於23日為他舉辦家祭，警方嚴陣以待。（翻攝自臉書）

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