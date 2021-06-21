為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》天道盟分會長林文章遭狙殺23日舉辦家祭 警方嚴防黑幫滋事

    天道盟濟公會八里分會長林文章遭狙殺身亡，家屬訂於23日為他舉辦家祭，警方嚴陣以待。（翻攝自臉書）

    天道盟濟公會八里分會長林文章遭狙殺身亡，家屬訂於23日為他舉辦家祭，警方嚴陣以待。（翻攝自臉書）

    2021/06/21 10:51

    〔記者吳仁捷、鄭景議／新北報導〕天道盟濟公會八里分會長林文章（綽號阿八）上月遭伏擊身亡，家屬將於本月23日上午11點，在新北市八里大道及中華路二段會場舉辦家祭，待疫情減緩後，擇日在板橋殯儀館舉辦告別追思會。

    61歲林文章5月12日下午2時許在八里區自家開發公司車庫前，遭42歲水電工槍手蔡易昇持改造手槍，朝右肩、後背連開三槍，送醫後急救仍傷重不治。

    蔡嫌犯案後隨即帶槍跑到附近八里警分駐所投案，供稱「曾遭死者毆打辱罵，挾怨報復開槍」。警方對於蔡嫌供詞持保留態度，並追查是否有涉嫌叫唆殺人的幕後「藏鏡人」或共犯。

    案發初始，外界對於犯案動機多所揣測，一說是各幫派間爭奪台北港利益「擦槍走火」鬧出人命；另有傳言可能是賭博糾紛或天道盟與外省掛幫派恩怨。也有治安單位根據槍手蔡易昇犯案前幾天，與某幫派份子過從甚密的線索，而將該幫派分會幹部列為清查對象。

    檢警逐步清查後近日情資逆轉，懷疑槍擊命案與天道盟內部同室操戈的可能性大增，與林文章親近的小輩，雖亟欲替大哥報仇，礙於警方強力約制，仇家刻意避風頭，及告別式未圓滿等因素，暫時按兵不動。

    據了解，林文章的告別式，原本訂5月22日舉行，訃聞也發出。警方為防範黑幫藉告別式滋事，或向仇家展示實力，新北警規劃500名警力預處、分區指揮。不料，雙北疫情大爆發，林文章的女兒透過臉書公告，因疫情升溫，家屬配合政府防疫，公祭順延。

    如今確定6月23日舉辦家祭，日後再舉辦追思會。警方將重新編排規劃預處勤務，並強調，雖尊重喪家及死者為大，但仍持續關注，絕不容許黑幫藉此滋事。

    天道盟濟公會八里分會長林文章遭狙殺身亡，家屬訂於23日為他舉辦家祭，警方嚴陣以待。（翻攝自臉書）

    天道盟濟公會八里分會長林文章遭狙殺身亡，家屬訂於23日為他舉辦家祭，警方嚴陣以待。（翻攝自臉書）

    天道盟濟公會八里分會長林文章遭狙殺身亡，家屬訂於23日為他舉辦家祭，警方嚴陣以待。（翻攝自臉書）

    天道盟濟公會八里分會長林文章遭狙殺身亡，家屬訂於23日為他舉辦家祭，警方嚴陣以待。（翻攝自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    1天內3槍擊案6傷亡／南追新角頭 北查外省掛
    2021/04/14 05:30

    1天內3槍擊案6傷亡／南追新角頭 北查外省掛
    槍擊頻傳╱資深警︰市面槍枝黑數難估算
    2021/04/14 05:30

    槍擊頻傳╱資深警︰市面槍枝黑數難估算

    Gogoro 霸氣出擊 購車先免費騎三個月

    槍殺角頭老大 槍手被聲押禁見
    2021/04/13 17:14

    槍殺角頭老大 槍手被聲押禁見
    黑吃黑搶地盤 天道盟「網內互打」演變幫派衝突
    2021/03/10 15:58

    黑吃黑搶地盤 天道盟「網內互打」演變幫派衝突

    電商年中優惠太放肆！買家電送家電
    黑幫假扮刑警闖民宅劫財百萬 還暴力討債持刀捅人大腿
    2019/07/19 18:58

    黑幫假扮刑警闖民宅劫財百萬 還暴力討債持刀捅人大腿
    黑幫天道盟「鐵豹」上位 警嚴監控
    2019/03/03 06:00

    黑幫天道盟「鐵豹」上位 警嚴監控
    社會今日熱門
    逼乖乖吃飯…放烏龜在男童身上爬 3托育員認錯獲緩刑
    2021/06/20 11:36

    逼乖乖吃飯…放烏龜在男童身上爬 3托育員認錯獲緩刑

    百億「拿督總裁」莊周文 一天內籌出1.2億元交保獲釋
    2021/06/20 11:45

    百億「拿督總裁」莊周文 一天內籌出1.2億元交保獲釋

    空氣槍驅趕貓狗 鴨農、鴿農都觸法被判刑
    2021/06/20 11:56

    空氣槍驅趕貓狗 鴨農、鴿農都觸法被判刑

    蘇花公路近百公斤落石從天而降 擊中2輛車讓人捏把冷汗
    2021/06/20 12:26

    蘇花公路近百公斤落石從天而降 擊中2輛車讓人捏把冷汗 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播